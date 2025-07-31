Хто і на яких умовах зможе претендувати на службові оселі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто і на яких умовах зможе претендувати на службові оселі

Нерухомість
40
Хто і на яких умовах зможе претендувати на службові оселі
Хто і на яких умовах зможе претендувати на службові оселі, www.freepik.com
Житлова реформа має перезапустити систему отримання службового житла в Україні. Передбачається, що отримувати його почнуть тільки громадяни, які ще не мають житла у власності та доходів, щоб його придбати.
Читайте також
Про це повідомляє голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії «Слуга народу» Олени Шуляк.
Службове житло не можна буде приватизовувати, а безкоштовно від держави його зможуть отримувати лише військовослужбовці та ветерани. Водночас законотворці допускають, що норма стосовно приватизації службового житла може бути однією з найбільш дискусійних при підготовці законопроєкту № 12377 «Про основні засади житлової політики» до другого читання.
Сьогодні в Україні, додала вона, службове житло отримують ті громадяни, доходи яких дозволяють придбати його або які вже мають власну оселю. Зокрема, може йтися про суддів, викладачів з державних академій, які отримують службові квартири, а потім швидко їх приватизовують, маючи вже житло або бізнес.
Читайте також
Однією з норм законопроєкту № 12377, який нещодавно пройшов перше читання, було скасування приватизації через рік, але не раніше одного року з дня припинення воєнного стану. Однак, зазначила Олена Шуляк, якою ця норма буде до другого читання, ще невідомо.
При цьому, наголосила нардепка, військові та ветерани продовжуватимуть отримувати житло від держави у власність, тобто з Державного житлового фонду. На закупівлю такого житла виділяють кошти в межах держпрограм. Так, зокрема Мінветеранів цього року витратить близько 5 млрд грн на закуплю житла, а торік ця сума була ще більшою.
Тимчасове житло — cлужбове або соціальне, тобто в соціальну оренду, надаватимуть тим, хто ще не має житла у власності або доходів, щоб його придбати. Таким чином, отримання такого житла залежатиме від двох основних факторів — соціального статусу та доходів.
Читайте також
«Залежно від соціального статусу та рівня доходів, зокрема, соціальним житлом громадяни зможуть користуватися навіть безкоштовно. Водночас для тих громадян, чиї доходи дозволять, працюватиме декілька механізмів. Сподіваємось, буде не одна, а декілька державних іпотечних програм», — пояснила Шуляк.
Вона наголосила: за першочерговою задумкою, тимчасове житло — соціальне або службове, не можна буде приватизовувати. Якщо цю норму залишити, держава не зможе створити фонди державного та муніципального житла, яке можна буде надавати в тимчасове користування.
«Думаю, саме приватизація може гальмувати ухвалення цього законопроєкту в другому читанні. Тому нам доведеться дуже багато працювати над його підготовкою до другого читання. Але чим більше обʼєктивних зауважень ми отримаємо і врахуємо, тим більше шансів у нас буде остаточно провести законопроєкт № 12377 через сесійну залу», — резюмувала Олена Шуляк.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems