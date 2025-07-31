Хто і на яких умовах зможе претендувати на службові оселі — Finance.ua

Хто і на яких умовах зможе претендувати на службові оселі Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Хто і на яких умовах зможе претендувати на службові оселі, www.freepik.com

Житлова реформа має перезапустити систему отримання службового житла в Україні. Передбачається, що отримувати його почнуть тільки громадяни, які ще не мають житла у власності та доходів, щоб його придбати.

Про це повідомляє голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії «Слуга народу» Олени Шуляк.

Службове житло не можна буде приватизовувати, а безкоштовно від держави його зможуть отримувати лише військовослужбовці та ветерани. Водночас законотворці допускають, що норма стосовно приватизації службового житла може бути однією з найбільш дискусійних при підготовці законопроєкту № 12377 «Про основні засади житлової політики» до другого читання.

Сьогодні в Україні, додала вона, службове житло отримують ті громадяни, доходи яких дозволяють придбати його або які вже мають власну оселю. Зокрема, може йтися про суддів, викладачів з державних академій, які отримують службові квартири, а потім швидко їх приватизовують, маючи вже житло або бізнес.

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Однією з норм законопроєкту № 12377, який нещодавно пройшов перше читання, було скасування приватизації через рік, але не раніше одного року з дня припинення воєнного стану. Однак, зазначила Олена Шуляк, якою ця норма буде до другого читання, ще невідомо.

При цьому, наголосила нардепка, військові та ветерани продовжуватимуть отримувати житло від держави у власність, тобто з Державного житлового фонду. На закупівлю такого житла виділяють кошти в межах держпрограм. Так, зокрема Мінветеранів цього року витратить близько 5 млрд грн на закуплю житла, а торік ця сума була ще більшою.

Тимчасове житло — cлужбове або соціальне, тобто в соціальну оренду, надаватимуть тим, хто ще не має житла у власності або доходів, щоб його придбати. Таким чином, отримання такого житла залежатиме від двох основних факторів — соціального статусу та доходів.

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«Залежно від соціального статусу та рівня доходів, зокрема, соціальним житлом громадяни зможуть користуватися навіть безкоштовно. Водночас для тих громадян, чиї доходи дозволять, працюватиме декілька механізмів. Сподіваємось, буде не одна, а декілька державних іпотечних програм», — пояснила Шуляк.

Вона наголосила: за першочерговою задумкою, тимчасове житло — соціальне або службове, не можна буде приватизовувати. Якщо цю норму залишити, держава не зможе створити фонди державного та муніципального житла, яке можна буде надавати в тимчасове користування.

«Думаю, саме приватизація може гальмувати ухвалення цього законопроєкту в другому читанні. Тому нам доведеться дуже багато працювати над його підготовкою до другого читання. Але чим більше обʼєктивних зауважень ми отримаємо і врахуємо, тим більше шансів у нас буде остаточно провести законопроєкт № 12377 через сесійну залу», — резюмувала Олена Шуляк.

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