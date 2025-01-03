Тренди ринку нерухомості: що мотивує українців шукати житло — Finance.ua
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Тренди ринку нерухомості: що мотивує українців шукати житло

Нерухомість
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Тренди ринку нерухомості: що мотивує українців шукати житло
Тренди ринку нерухомості: що мотивує українців шукати житло
Основною причиною купівлі житла залишається бажання змінити умови проживання. Таку відповідь обрали 47% респондентів у 2024 році, що лише на 1% менше, ніж торік.
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Серед ключових змін:
  • зменшення інтересу до більшого житла — 20% у 2024 році проти 23%,
  • у 2023 році бажання підвищити рівень життя також знизилось з 21% до 19% зріс інтерес до житла меншої площі — з 7% до 9%.
Пошук житла в іншому районі міста залишається стабільним — 9% у 2024 році (10% у 2023 році). 45% опитаних зазначили, що прагнуть жити окремо, і цей показник дещо зріс порівняно з минулим роком (44%).
Однак деякі аспекти цього драйвера зменшилися: бажання жити окремо від батьків — 14% (16% у 2023 році) необхідність окремого житла для дітей — 11% (12% у 2023 році) прагнення жити з партнером окремо — 10% (13% у 2023 році) 19% покупців мотивуються іншими потребами, що на 2% більше, ніж минулого року.
Найпоширенішою уточненою відповіддю стала цікавість до ринку нерухомості — 16% (13% у 2023 році).
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Інвестування в нерухомість поступово відходить на другий план — 18% у 2024 році проти 21% у 2023 році.
Зокрема, інвестиції для заробітку на оренді чи перепродажу зменшились до 11% (12% у 2023 році). Інвестування без плану на прибуток — 10% (11% у 2023 році). Мотиви переїзду через роботу залишаються стабільними — 8% у 2024 році.
Військові причини, як-от руйнування житла чи необхідність зміни місця проживання, зросли до 7% у 2024 році (6% у 2023 році).
Тенденції на ринку нерухомості
Дослідження показує, що українці дедалі більше цінують практичність і адаптуються до нових реалій.
Покупці звертають увагу на житло, яке забезпечує оптимальні умови за помірну вартість, а інвестиції поступаються місцем прагненню до власного комфорту. Для забудовників і рієлторів ці тенденції є важливими сигналами.
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Акцент на зручності, прозорих умовах придбання та адаптації пропозицій під запити клієнтів сприятиме підвищенню активності на ринку нерухомості. Нагадаємо, у 2024 році українці оформили іпотечні кредити на рекордну суму, яка перевищила навіть показники довоєнного 2021 року.
Досягти таких результатів вдалося завдяки державним програмам, які надають можливість придбати житло за пільговими умовами.
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