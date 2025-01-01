Що чекати на ринку нерухомості у 2025 році — Finance.ua

Що чекати на ринку нерухомості у 2025 році Сьогодні 18:55 — Нерухомість

Що чекати на ринку нерухомості у 2025 році, freepik

Ринок нерухомості України у 2025 році демонструватиме помірне зростання попиту та цін, особливо в сегменті оренди та новобудов.

Такий прогноз озвучили експерти сайту «OLX Нерухомість».

Ціни на квартири та будинки у 2024 зросли у більшості міст, зокрема в західних і центральних областях України. Водночас вартості знижуються в східних регіонах, а також у Дніпрі, Сумах, Запоріжжі та Херсоні. Лідером за зростанням вартості 1-, 2- та 3-кімнатних квартир стало Рівне.

Ринок оренди у 2024 році загалом відзначився зростанням. Виклики, з якими зіштовхнулись українці — вимушені переїзди, евакуація, потреба в житлі для військових, зміна міста через роботу — стали поштовхом для розвитку сегмента. Попит на довгострокову оренду зріс на 8.4% (порівнюючи із рівнем 2023 року) та на 8% перевищив довоєнний 2021 рік.

На вторинному ринку продажу/купівлі житла істотних змін цін в доларах не прогнозується, хоча можливий вплив змін в оподаткуванні угод. Програма «єОселя» продовжить підтримувати цей сегмент, але її розширення на більшу аудиторію та житло віком до 3 років може переорієнтувати попит на первинний ринок. У 2025 році покупці віддаватимуть перевагу готовим квартирам чи будинкам або тим, що перебувають на завершальній стадії будівництва, щоб швидше заселитися.

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З огляду на подорожчання будівельних матеріалів і зростання оплати праці через дефіцит робочої сили, ціни на первинному ринку зростуть, особливо в Києві та Львові — містах із високим рівнем міграції та інтересом інвесторів.

Ринок довгострокової оренди, ймовірно, продовжить зростати через міграцію населення до безпечніших регіонів та невизначеність, яка змушує потенційних покупців обирати оренду замість купівлі. Підвищення попиту на тлі скорочення пропозицій спричинить зростання цін на оренду, особливо у західних і центральних областях.

У 2025 році кількість пропозицій на ринку оренди може зрости, якщо продавці, не знайшовши покупців, вирішать здавати нерухомість як мінімум для покриття комунальних витрат, як максимум — для отримання прибутку.

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Попит на подобову оренду також зростатиме, особливо в літній період, завдяки внутрішньому туризму, робочим відрядженням і зустрічам сімей, які розділила війна.

Визначальними чинниками, що будуть драйвити ринок у 2025 році залишаються безпека, стабільність енергосектору, економіки та платоспроможність населення.

Загалом 2025 рік стане роком обережного відновлення ринку, що залежатиме від економічної та соціальної стабільності, довіри інвесторів та ситуації на фронті.

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