Де найдорожче і найдешевше жити у Європі: оренда житла (інфографіка) — Finance.ua
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Де найдорожче і найдешевше жити у Європі: оренда житла (інфографіка)

Нерухомість
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Де найдорожче і найдешевше жити у Європі: оренда житла (інфографіка)
Де найдорожче і найдешевше жити у Європі: оренда житла (інфографіка)
Українці вимушені шукати прихисток за межами своєї країни. Але разом з освоєнням нових країн, доводиться адаптуватися і до нових реалій вартості житла. У цьому матеріалі Finance.ua розповість, скільки коштує подобова та щомісячна оренда житла у Європі.

Скільки коштує орендувати житло в Європі

Ринок оренди нерухомості у Європі переживає складні часи. Через низку факторів сформувався гострий дефіцит житла, який спричинив суттєве подорожчання.
Наприклад, у Естонії на кінець 2023 року ціни підскочили на 22% у порівняні з 2022 роком. У Східній Європі дефіцит житла пов’язують з напливом біженців з України.

Найбільше зростання

У 2024 році найбільше зростання вартості оренди зафіксували у Будапешті (на 42,9%), Гаазі (на 27,8%) та Утрехті (на 25,8%).
Загалом, в середньому, вартість оренди квартири в Європі у 2024 році зросла на 9,6% у порівняні з попереднім роком.
Найвищі ціни за оренду однокімнатної квартири зафіксували у таких містах:
Де найдорожче і найдешевше жити у Європі: оренда житла (інфографіка)
Водночас проживання у деяких європейських містах потребує значно менших витрат.

Бюджетні пропозиції

Наприклад, у Таллінні (Естонія), де вартість оренди стартує від 400 євро на місяць.
У Ризі (Латвія) — від 450 до 900 євро на місяць.
У Бухаресті (Румунія) — від 400 до 700 євро на місяць. У Кракові (Польща), Празі (Чехія) та Лісабоні (Португалія) — від 700 євро. Однак кінцева ціна залежить від району та характеристик приміщення.
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Нагадаємо, порівняно з кінцем серпня найбільше зростання кількості отримувачів тимчасового захисту зафіксували в:
  • Німеччині (+7 005 осіб, +0,6%);
  • Польщі (+4 645 осіб, +0,5%);
  • Іспанії (+3 170 осіб, +1,5%).

Довідка Finance.ua:

  • Як розповіла доктор економічних наук Людмила Черенько, багато представників вразливих категорій виїхали за кордон, адже там легше виживати. Для матерів з дітьми, наприклад, створено кращі умови, а соціальні виплати значно вищі, нагадує співрозмовниця. На її думку, біженці повертатимуться з різних причин.
  • «По-перше, до наших громадян, які тікали від війни, поки що досить лояльно ставляться. І в приймаючих країнах поки не ставлять досить жорсткі умови працевлаштування або відпрацювання певних годин для отримання безоплатного житла, соціальних виплат. Але це все тимчасово. Це колись закінчиться», — вважає Людмила Черенько.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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