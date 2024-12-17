Де найдорожче і найдешевше жити у Європі: оренда житла (інфографіка) — Finance.ua

Де найдорожче і найдешевше жити у Європі: оренда житла (інфографіка) Сьогодні 08:08 — Нерухомість

Де найдорожче і найдешевше жити у Європі: оренда житла (інфографіка)

Українці вимушені шукати прихисток за межами своєї країни. Але разом з освоєнням нових країн, доводиться адаптуватися і до нових реалій вартості житла. У цьому матеріалі Finance.ua розповість, скільки коштує подобова та щомісячна оренда житла у Європі.

Ринок оренди нерухомості у Європі переживає складні часи. Через низку факторів сформувався гострий дефіцит житла, який спричинив суттєве подорожчання.

Наприклад, у Естонії на кінець 2023 року ціни підскочили на 22% у порівняні з 2022 роком. У Східній Європі дефіцит житла пов’язують з напливом біженців з України.

Найбільше зростання

У 2024 році найбільше зростання вартості оренди зафіксували у Будапешті (на 42,9%), Гаазі (на 27,8%) та Утрехті (на 25,8%).

Загалом, в середньому, вартість оренди квартири в Європі у 2024 році зросла на 9,6% у порівняні з попереднім роком.

Найвищі ціни за оренду однокімнатної квартири зафіксували у таких містах:

Водночас проживання у деяких європейських містах потребує значно менших витрат.

Бюджетні пропозиції

Наприклад, у Таллінні (Естонія), де вартість оренди стартує від 400 євро на місяць.

У Ризі (Латвія) — від 450 до 900 євро на місяць.

У Бухаресті (Румунія) — від 400 до 700 євро на місяць. У Кракові (Польща), Празі (Чехія) та Лісабоні (Португалія) — від 700 євро. Однак кінцева ціна залежить від району та характеристик приміщення.

Нагадаємо, порівняно з кінцем серпня найбільше зростання кількості отримувачів тимчасового захисту зафіксували в:

Німеччині (+7 005 осіб, +0,6%);

Польщі (+4 645 осіб, +0,5%);

Іспанії (+3 170 осіб, +1,5%).

Довідка Finance.ua:

Як розповіла доктор економічних наук Людмила Черенько, багато представників вразливих категорій виїхали за кордон, адже там легше виживати. Для матерів з дітьми, наприклад, створено кращі умови, а соціальні виплати значно вищі, нагадує співрозмовниця. На її думку, біженці повертатимуться з різних причин.

«По-перше, до наших громадян, які тікали від війни, поки що досить лояльно ставляться. І в приймаючих країнах поки не ставлять досить жорсткі умови працевлаштування або відпрацювання певних годин для отримання безоплатного житла, соціальних виплат. Але це все тимчасово. Це колись закінчиться», — вважає Людмила Черенько.

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