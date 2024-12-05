Що буде з цінами на житло в Україні в 2025 році: прогноз експертів — Finance.ua

Що буде з цінами на житло в Україні в 2025 році: прогноз експертів Сьогодні 21:02 — Нерухомість

Що буде з цінами на житло в Україні в 2025 році: прогноз експертів

Ціни на житло в Україні 2025 року тільки зростатимуть. Багато українців, які розглядали можливість купівлі житла, підуть на цей крок, щоб надалі не переплачувати.

Видання « Громадське » пише, що додатковим фактором, який вплине на попит і ціни, є зменшення інтенсивності обстрілів і загальний рівень небезпеки в країні.

Крім того, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс гривні до долара на рівні 45, що також сприяє подорожчанню житла.

«На первинному ринку вартість квадратного метра традиційно прив’язана до курсу долара», — пояснює Маріанна Бігунець із будівельної компанії Gazda.

У компанії очікують зростання вартості житла на первинному ринку 2025 року щонайменше на 20%.

«Більш „виграшні“ проєкти за зазначеними характеристиками можуть зрости і на 25−30%», — зазначила експертка.

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При цьому в компанії Perfect Group прогнозують, що до кінця нинішнього року ціни на «первинку» в Києві зростуть на 5−10%, а вже в середині 2025 року один квадратний метр обійдеться в 65 тисяч гривень (зараз — 52,5 тисячі). Що стосується вторинного ринку, то до кінця наступного року очікується, що ціни зростуть на 7−10%.

Серед причин, які вплинуть на ріст цін на житло, аналітики порталу OLX називають розширення державної іпотечної програми «єОселя», зростання курсу долара, подорожчання вартості будівельних матеріалів і робочої сили, а також ймовірний ріст податків під час купівлі житла.

УНІАН За матеріалами:

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