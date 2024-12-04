Будівництво ЖК під час війни: які регіони лідирують — Finance.ua

Будівництво ЖК під час війни: які регіони лідирують Сьогодні 14:04 — Нерухомість

Будівництво ЖК під час війни: які регіони лідирують

За останні майже три роки на Львівщині було запущено будівництво 150 житлових комплексів. Це вдвічі більше, ніж у Київській області, де стартували 70 нових проєктів. При цьому левова частка проєктів стартувала саме у Львові, у Києві ж навпаки — активніше розбудовується область.

Всього за час війни девелопери запустили понад 500 нових проєктів, заявив під час ІІІ Українського будівельного форуму Business Adviser ЛУН Олександр Андросович, пише Delo.ua.

Інфографіка: ЛУН

За його словами, у Києві у перший рік війни падіння темпів будівництва відбулось майже на 80%, у 2023 році трішки підросли показники по старту нових проєктів, але в 2024 приблизно буде той самий рівень, зростання не відбувається.

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Геть інша ситуація у Київській області, де, заданими ЛУН, вже в 2023 році девелопери вийшли на довоєнні темпи, а в 2024 році очікується ще зростання на 24%.

Інфографіка: ЛУН

У Львові запускають більше проєктів і впевненіше нарощують цей показник. Темпи продажів у місті також набагато вищі, аніж в Києві. Більше того, за опитуваннями, у Львові вдвічі частіше купують житло з метою інвестування, ніж у Києві — 24% проти 13%. Проте найбільший цей показник у Франківська — понад 30%.

Інфографіка: ЛУН

Проте за показником швидкості нарощування темпів будівництва лідирує в Україні Закарпатській область — вона ще успішніша, ніж Львів.

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«До початку війни у регіоні будувалось у 10 разів менше. За час війни за кількістю нових проєктів область майже зрівнялась із Львівщиною. Дуже схожа на закарпатську картина у Івано-Франківську», — наголосив Андросович.

Інфографіка: ЛУН

Ціни на квартири у новобудовах також зросли найбільшими темпами у західних регіонах. У топ-5 міст, де найшвидше зростали ціни за роки війни, увійшли Івано-Франківськ (+56%), Львів (42%), Рівне (41%), Ужгород (40) та Чернівці (+30%).

Водночас найдорожчим містом за ціною квадрату в новобудовах залишається Львів ($1350), який більше року тому він випередив Київ ($1300), які доганяють за показниками Ужгород, Дніпро і Вінниця.

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