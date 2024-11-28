В Україні зросла площа прийнятого в експлуатацію житла: які регіони в лідерах — Finance.ua

В Україні зросла площа прийнятого в експлуатацію житла: які регіони в лідерах Сьогодні 17:01 — Нерухомість

В Україні зросла площа прийнятого в експлуатацію житла: які регіони в лідерах

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію в Україні в січні-вересні 2024 року склала 6,73 млн кв. м, що на 13% більше показника за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що більш ніж половина (3,63 млн кв. м) — це одноквартирні житлові будинки. З двома та більше квартирами — 3,09 кв. м житла.

У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 3,22 млн кв. м житла (+12,7% р/р), у містах — 3,5 млн кв. м (+14% р/р).

Серед регіонів найбільше житла прийнято в експлуатацію у Київській області (1,39 млн кв. м), Києві (814 470 кв. м) та Львівській області (783 385 кв. м).

У розрахунку на 1000 українців припадає 163 кв. м нового житла за 9 місяців 2024 року.

Довідка Finance.ua:

За даними ЛУН, у 2021-му році був активний післяковідний період — на ринку нерухомості зростали ціни, девелопери активно запускали проєкти, дуже активно продавалися квартири. Тоді у середньому за квартал запускалася 100 житлових комплексів.

З 2 кв. 2022 року і до 1 кв. 2023 року, тобто у перший рік повномасштабної війни, в середньому за квартал запускалося 34 житлові комплекси — це на 68% менше.

Однак вже починаючи з 2 кв. 2023 року, тобто минулої весни, усі, хто дотичний до ринку нерухомості, однозначно відчули, що це було перше відчутне відновлення на ринку. Детальна аналітика нерухомості купівлі-продажу квартир в Україні — за посиланням.

Економічна Правда За матеріалами:

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