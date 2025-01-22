Ціни на оренду нерухомості у Львові (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на оренду нерухомості у Львові (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Ціни на оренду нерухомості у Львові (інфографіка)

Ціни як на продаж, так і на оренду нерухомості у Львові залишаються одними з найвищих в Україні. У середньому, аби орендувати помешкання в місті, доводиться викладати понад 20 тисяч гривень у місяць.

Про це йдеться в даних DIM.RIA

У середньому, щоб орендувати помешкання у Львові, у місяць доведеться викласти 21 250 гривень. Середня вартість оренди одного квадратного метра становить 383 гривні.

Орендодавці пропонують квартири за різними цінами. Діапазон у середньому коливається від 20 273 до 24 013 гривень. Однак можна знайти житло і від 9 053 гривень. Ймовірно, воно буде у віддалених районах або матиме певні незручності. Є також пропозиції, які сягають майже 70 тисяч гривень, але вони поодинокі.

Інфографіка DIM.RIA.

Ціни залежно від району

Щодо пропозицій у різних районах, то середні ціни в них відчутно відрізняються. Найдорожча оренда житла в Шевченківському районі, там середня ціна — 23 375 гривень. Натомість найменше грошей доведеться витратити тим, хто винаймає квартиру в Залізничному районі — 15 938 гривень у місяць.

Крім того, ціни залежать і від кількості кімнат у житлі. Однак варто зауважити, що різниця між однокімнатною та двокімнатною квартирами зазвичай лише кілька тисяч гривень.

Раніше ми писали , за скільки років можна купити квартиру у різних містах України. Тож найбільше часу українцям нині треба буде заощаджувати на купівлю квартири у Львові — це понад 13,8 років. Трохи менше в Ужгороді — це займе 12,9 років. В столиці, в середньому, квартиру на вторинці можна придбати за 13, 5 років (за останній час +4%). А от у Житомирі, Рівному і Черкасах відповідно за 10,5, 10,3 та 10,1 року.

Довідка Finance.ua:

Як повідомляють аналітики ЛУН, середня ціна за квадратний метр в однокімнатці на первинному ринку в Києві складає 53 000 грн в Ужгороді — 46 20 грн. Проте найвищою ціна залишається у Львові — це понад 55 700 грн./кв.м.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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