Середні ціни на житло в Україні на первинці за м. кв. (інфографіка) — Finance.ua

Середні ціни на житло в Україні на первинці за м. кв. (інфографіка) Сьогодні 07:59 — Нерухомість

Середні ціни на житло в Україні на первинці за м. кв. (інфографіка)

Як повідомляють аналітики ЛУН, середня ціна за квадратний метр в однокімнатці на первинному ринку в Києві складає 53 000 грн в Ужгороді — 46 20 грн. Проте найвищою ціна залишається у Львові — це понад 55 700 грн./кв.м.

Про це йдеться в інфографіці ЛУН

Серед найдорожчих регіонів за вартістю метрів у новобудовах також: Чернівці — 41 900 грн, Рівне — 39 700 грн, та Луцьк — 36 800 грн.

Найвища ціна залишається у Львові — це понад 55 700 грн за метр квадратний.

Раніше ми писали , за скільки років можна купити квартиру у різних містах України. Тож найбільше часу українцям нині треба буде заощаджувати на купівлю квартири у Львові — це понад 13,8 років. Трохи менше в Ужгороді — це займе 12,9 років.

В столиці, в середньому, квартиру на вторинці можна придбати за 13, 5 років (за останній час +4%). А от у Житомирі, Рівному і Черкасах відповідно за 10,5, 10,3 та 10,1 року.

вигідніше купувати. Нагадаємо, експерти повідомили , яку нерухомість

«Завжди було вигідніше купувати квартиру на первинному ринку і робити власний ремонт. Багато хто робив навіть бізнес на цьому. Квартири з ремонтом коштували дорожче, ніж обходився ремонт. Тоді ціна на них була на 1000 доларів дорожче на 1 кв. м, ніж у новобудові. Це майже вдвічі дорожче квартири на первинному ринку. Середня вартість ремонту з меблюванням обходиться в 400−500 доларів за 1 кв. м», — каже експерт з нерухомості Олена Бондарук.

За її словами, зараз, враховуючи війну, економічні показники, багато власників знижують вартість обʼєктів, щоб бути конкурентними і продати житло. То ж зараз на вторинному ринку можна знайти квартиру за більш вигідною ціною, ніж на первинному.

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Довідка Finance.ua:

Кожен п’ятий український забудовник приєднався до програми доступного житла «єОселя», що сприяло зростанню будівництва на 23,8% за 9 місяців 2024 року. Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Будівництво в Україні за 9 місяців 2024 року збільшилося на 23,8%. Водночас податкові надходження від забудовників в першому півріччі минулого року зросли у 2.2 рази порівняно з першим півріччям 2023 року.

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