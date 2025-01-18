Середні ціни на житло в Україні на первинці за м. кв. (інфографіка) — Finance.ua
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Середні ціни на житло в Україні на первинці за м. кв. (інфографіка)

Нерухомість
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Середні ціни на житло в Україні на первинці за м. кв. (інфографіка)
Середні ціни на житло в Україні на первинці за м. кв. (інфографіка)
Як повідомляють аналітики ЛУН, середня ціна за квадратний метр в однокімнатці на первинному ринку в Києві складає 53 000 грн в Ужгороді — 46 20 грн. Проте найвищою ціна залишається у Львові — це понад 55 700 грн./кв.м.
Про це йдеться в інфографіці ЛУН.
Серед найдорожчих регіонів за вартістю метрів у новобудовах також: Чернівці — 41 900 грн, Рівне — 39 700 грн, та Луцьк — 36 800 грн.
Найвища ціна залишається у Львові — це понад 55 700 грн за метр квадратний.
Середні ціни на житло в Україні на первинці за м. кв. (інфографіка)
Середні ціни на житло в Україні на первинці за м. кв. (інфографіка)
Раніше ми писали, за скільки років можна купити квартиру у різних містах України. Тож найбільше часу українцям нині треба буде заощаджувати на купівлю квартири у Львові — це понад 13,8 років. Трохи менше в Ужгороді — це займе 12,9 років.
В столиці, в середньому, квартиру на вторинці можна придбати за 13, 5 років (за останній час +4%). А от у Житомирі, Рівному і Черкасах відповідно за 10,5, 10,3 та 10,1 року.
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Нагадаємо, експерти повідомили, яку нерухомість вигідніше купувати.
«Завжди було вигідніше купувати квартиру на первинному ринку і робити власний ремонт. Багато хто робив навіть бізнес на цьому. Квартири з ремонтом коштували дорожче, ніж обходився ремонт. Тоді ціна на них була на 1000 доларів дорожче на 1 кв. м, ніж у новобудові. Це майже вдвічі дорожче квартири на первинному ринку. Середня вартість ремонту з меблюванням обходиться в 400−500 доларів за 1 кв. м», — каже експерт з нерухомості Олена Бондарук.
За її словами, зараз, враховуючи війну, економічні показники, багато власників знижують вартість обʼєктів, щоб бути конкурентними і продати житло. То ж зараз на вторинному ринку можна знайти квартиру за більш вигідною ціною, ніж на первинному.
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Довідка Finance.ua:

  • Кожен п’ятий український забудовник приєднався до програми доступного житла «єОселя», що сприяло зростанню будівництва на 23,8% за 9 місяців 2024 року. Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
  • Будівництво в Україні за 9 місяців 2024 року збільшилося на 23,8%. Водночас податкові надходження від забудовників в першому півріччі минулого року зросли у 2.2 рази порівняно з першим півріччям 2023 року.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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