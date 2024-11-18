З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати — Finance.ua

З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати Сьогодні 14:37 — Нерухомість

З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати

Ринок нерухомості через війну сильно «просів» у східних областях, де вартість житла знизилась ледь не на третину. Натомість різко зріс попит на квартири у західних областях та Києві, як на вторинному ринку, так і на первинному. На ці регіони припадає 65% усіх новобудов, які зводяться зараз в Україні.

Яку нерухомість вигідніше купувати

«Завжди було вигідніше купувати квартиру на первинному ринку і робити власний ремонт. Багато хто робив навіть бізнес на цьому. Квартири з ремонтом коштували дорожче, ніж обходився ремонт. Тоді ціна на них була на 1000 доларів дорожче на 1 кв. м, ніж у новобудові. Це майже вдвічі дорожче квартири на первинному ринку. Середня вартість ремонту з меблюванням обходиться в 400−500 доларів за 1 кв. м», — каже експерт з нерухомості Олена Бондарук.

За її словами, зараз, враховуючи війну, економічні показники, багато власників знижують вартість обʼєктів, щоб бути конкурентними і продати житло. То ж зараз на вторинному ринку можна знайти квартиру за більш вигідною ціною, ніж на первинному.

«Враховуючи ще дефіцит будівельників, подорожчання будівельних матеріалів, то, безумовно, зараз вигідніше купити на вторинному ринку з ремонтом. У відсотковому відношенні складно сказати, у скільки обійдеться ремонт, бо вартість кв. м житла в різних районах відрізняється, а собівартість ремонту одна і та ж. Вартість ремонту може складати від 25% до 50% вартості квартири, якщо йдеться про стандарт-клас. А якщо брати люкс, то може бути й 100% вартості об’єкта», — говорить експерт.

За словами Бондарук, на зимові свята попит на житло традиційно зменшиться — це щорічний сезонний тренд. При цьому, за прогнозом, ціни на нерухомість не підскочать, оскільки зараз нема тенденції до зростання вартості житла. У новорічний період можуть бути вигідні пропозиції від забудовників — до 20% знижки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.