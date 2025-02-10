Безкоштовні туристичні місця в Німеччині та Польщі — Finance.ua

Безкоштовні туристичні місця в Німеччині та Польщі Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Бранденбурзькі ворота у Берліні

Європа пропонує не лише дорого вартісні туристичні розваги, але й багатий вибір дешевих та повністю безкоштовних можливостей для кожного, хто хоче насолодитися місцевою атмосферою, культурою та архітектурою.

Finance.ua проаналізував європейські країни, в яких можна деякі місця відвідати дуже дешево, або безкоштовно.

Німеччина

Німеччина відома своїми середньовічними містами, сучасними мегаполісами та багатою історією. Тут поєднуються сучасні технології та давні традиції.

Станом на 2024 рік у Німеччині перебуває понад 1 млн українських біженців, що робить її однією з країн з найбільшою кількістю вимушених переселенців.

Музеї та культурні місця:

Бранденбурзькі ворота, Берлін. Відомий символ об’єднання Німеччини. Вхід безкоштовний, що робить його ідеальним для туристів та місцевих жителів.

Музейний острів, Берлін. На острові знаходяться декілька музеїв, але можна прогулятися територією острова безкоштовно. У кожну першу неділю місяця вхід до деяких музеїв теж безкоштовний.

Німецький музей техніки, Берлін. Деякі експонати музею відкриті для вільного огляду, зокрема ті, що знаходяться на відкритих майданчиках музею. Тут можна побачити старовинні літаки, локомотиви та іншу техніку.

Дрезден, Старе місто. Прогулянка Старим містом Дрездена дарує незабутні враження, оскільки можна оглянути історичні будівлі, собори і набережні Ельби безкоштовно.

Палац Шарлоттенбург, Берлін. Палац можна оглянути ззовні безкоштовно, прогулятися парком і насолодитися природою. Вхід до палацу та музеїв всередині платний.

Театральні та музичні заходи:

Літні концерти у Берліні та Мюнхені. У літні місяці в парках організовуються концерти класичної музики просто неба. Вхід вільний.

Фестивалі вуличних виступів. У багатьох містах, включаючи Гамбург та Франкфурт, можна побачити виступи вуличних артистів.

Кафе та автентична кухня:

Баварські пивні сади. Дегустації місцевого пива та закусок за символічну плату (5−10 євро).

Берлінські арткафе. У таких закладах часто проводяться вечори читань і виступи, вхід на які безкоштовний у разі купівлі напою.

Природні маршрути та парки:

Чорний ліс. Безкоштовні маршрути для піших прогулянок, з можливістю огляду водоспадів та старовинних сіл.

Озера Баварії. Мальовничі місця для купання та відпочинку.

Польща

Польща — країна з цікавою історією, багатою культурою та традиціями. Вона славиться старовинними замками, колоритними ринковими площами та привітністю місцевих жителів.

Польща є одним з основних пунктів для українських переселенців, і станом на 2024 рік тут проживає близько 1,5 млн українських біженців. Близькість до України робить Польщу природним місцем для евакуації.

Музеї та культурні пам’ятки:

Музей Варшавського повстання. Щонеділі вхід безкоштовний. Експозиція дозволяє зануритися в історію боротьби польського народу.

Замок Вавель у Кракові. Огляд деяких частин комплексу доступний безкоштовно. Повний вхід коштує 30−40 злотих (приблизно 270−360 грн. — Ред.).

У вівторок є чудова нагода безкоштовно відвідати Музей Марії Склодовської-Кюрі, Музей карикатури, Будинок історичних зустрічей, Національний музей техніки та Музей Землі.

Театри та культурні події:

Літні театральні вистави у Вроцлаві. Проводяться просто неба на площах міста і є безкоштовними.

Фестиваль світла у Варшаві. Проводиться щороку і дозволяє безкоштовно насолодитися світловими інсталяціями.

Гастрономія:

Краківські ринки. Тут можна знайти локальні закуски, включаючи «обварзанки» (польські бейгли. — Ред.), які коштують близько 2 злотих (приблизно 18 грн. — Ред.).

Туристичні маршрути та унікальні місця:

Мазури — край тисячі озер. Ідеальні для безкоштовних прогулянок та водних активностей.

Татри. Безкоштовні стежки для хайкінгу з видами на гірські вершини.

Про інші європейські країни читайте в статті за посиланням:

Нагадаємо, оренда житла в Німеччині в більшості випадків є посильною для українців. За даними сервісу Numbeo, вартість однокімнатної квартири в середньому становить від 700 до 900 євро. Трикімнатне житло можна орендувати за 1 300−1 700 євро. Найдорожчими містами для проживання у 2024 році були Берлін, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт та Кельн. Наприклад, у Мюнхені орендувати однокімнатну квартиру можна від 1500 євро у передмісті та від 2 тис. євро у центрі.

Зима в самому розпалі, і любителі лижного відпочинку активно планують канікули на гірськолижних курортах Польщі. Проте цього року гірськолижний відпочинок може обійтися недешево — ціни на скі-паси і проживання на курортах зросли. Подекуди дуже суттєво. Згідно з аналізом PanParagon, найкращою пропозицією для лижників в 2025 році є гірськолижний курорт в Устриках Долішніх, на схилі Громадзинь. Ціна дводенного скі-пасу тут становить 210 злотих.

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