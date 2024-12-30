Скільки коштує орендувати житло в Німеччині — Finance.ua
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Скільки коштує орендувати житло в Німеччині

Нерухомість
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Скільки коштує орендувати житло в Німеччині
Скільки коштує орендувати житло в Німеччині
Німеччину обрали для проживання найбільша кількість українців — близько 1,2 млн. Країна приваблює наших співгромадян кращими умовами праці, ніж в інших країнах Європи, вищими зарплатами, а також соціальними пільгами. До того ж багато з тих, хто повернувся в Україну, згодом їдуть назад в Німеччину.
Про це йдеться у статті Finance.ua.

Що з цінами на оренду

Оренда житла в більшості випадків є посильною для українців. За даними сервісу Numbeo, вартість однокімнатної квартири в Німеччині в середньому становить від 700 до 900 євро. Трикімнатне житло можна орендувати за 1 300−1 700 євро.
Найдорожчими містами для проживання у 2024 році були Берлін, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт та Кельн. Наприклад, у Мюнхені орендувати однокімнатну квартиру можна від 1500 євро у передмісті та від 2 тис. євро у центрі.
Близько 700−900 євро на місяць за оренду платять жителі невеликих міст та селищ. Загалом витрати на житло для більшості мігрантів становлять від 35% до 50% загального місячного бюджету.
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Для тих, хто тільки переїхав до Німеччини, допомагають з тимчасовим житлом та сприяють пошуку постійного, волонтерські організації, благодійні фонди та місцеві ініціативи. Також є можливість отримати спеціальні соціальні виплати, які допоможуть покривати або частково покривати вартість оренди житла в адаптаційний період. Знайти допомогу українці можуть через платформи Germany4Ukraine і Helfende Wände.
Щодо подобової оренди, то вартість залежить від типу житла та міста, в якому його шукають. Наприклад, за ніч в хостелі у Мюнхені потрібно заплатити близько 120 — 200 євро, в Берліні можна знайти пропозиції за 100−150 євро, а в невеликих містах, як, наприклад Грайц, можна зупинитися лише за 70 євро за ніч.

Детальніше про вартість оренди в інших містах Європи читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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