Гірськолижні курорти Польщі: де найнижчі ціни на скі-паси — Finance.ua

Гірськолижні курорти Польщі: де найнижчі ціни на скі-паси Сьогодні 17:23 — Особисті фінанси

Гірськолижні курорти Польщі: де найнижчі ціни на скі-паси

Зима в самому розпалі, і любителі лижного відпочинку активно планують канікули на гірськолижних курортах Польщі. Проте цього року гірськолижний відпочинок може обійтися недешево — ціни на скі-паси і проживання на курортах зросли. Подекуди дуже суттєво.

Про це пише Business Insider , передає shoppingpl.com.

Згідно з аналізом PanParagon, найкращою пропозицією для лижників в 2025 році є гірськолижний курорт в Устриках Долішніх, на схилі Громадзинь. Ціна дводенного скі-пасу тут становить 210 злотих.

Натомість на схилах Ski Arena Szrenica у Шклярській Порембі ціна дводенного абонемента сягає 285 злотих, а в Зеленці — 290 злотих.

Найдорожчими курортами залишаються траси в Закопане — Polana Szymoszkowa і Harenda, де дводенні скі-паси коштують 325 і 315 злотих відповідно. Серед інших дорогих варіантів — Пільско в Корбєлові (310 злотих) і Курорт Чарна Гура (300 злотих).

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Аналітики зазначають, що різниця в ціні між найдешевшими і найдорожчими станціями становить в середньому 115 злотих. Водночас ціна скі-пасів залежить від багатьох факторів, таких як складність трас, інфраструктура та популярність курорту.

Що стосується змін цін, то за останні три роки вартість дводенних скі-пасів зросла в середньому на 29%. Найбільше подорожчання сталося в Закопане на схилі Харенда, де ціна піднялася на 125 злотих. Проте є й позитивні моменти: в деяких курортах, зокрема в Устриках Долішніх, ціна на скі-пас залишилася на рівні минулого року.

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