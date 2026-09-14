0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найдешевші тарифи «Київстару» — вартість та умови

Особисті фінанси
153
Смартфон в руках
Смартфон в руках
Вартість мобільного зв’язку в Україні залежить від обраного тарифного плану та умов його підключення.
У Київстарі є пакети за 220−250 грн на місяць, однак скористатися ними можуть лише окремі категорії абонентів. Для клієнтів без додаткових умов найдешевшим варіантом у вересні є тариф за 370 грн на місяць.

Найдешевший тариф без додаткових умов

Якщо не враховувати пропозиції, доступні лише за певних умов, найдешевшим тарифним планом Київстару у вересні 2026 року є «Все разом Легкий Контракт». Його вартість становить 370 грн на місяць.
До пакета входять:
  • 40 ГБ мобільного інтернету, з яких 15 ГБ можна використовувати в роумінгу;
  • безлімітні дзвінки всередині мережі;
  • 300 хвилин для дзвінків по Україні та за кордоном;
  • 300 SMS;
  • Домашній Інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с.
Крім того, абонентам доступні дві Суперсили без додаткової плати на вибір. Серед варіантів — «Є зв’язок», «Додатковий номер», «Відео на ходу», «Соцмережі та месенджери», Київстар ТБ, SIM-картка для другого телефона або додаткові 5 ГБ інтернету в роумінгу.
Також пакет передбачає бонуси в Uklon, Helsi та WOG.
Читайте також

Тарифи за 220−270 грн для окремих категорій

Деякі абоненти Київстару можуть користуватися мобільним зв’язком за нижчою ціною. Для окремих категорій оператор передбачив спеціальні тарифні плани.
Зокрема, пенсіонери віком від 60 років та люди з інвалідністю можуть підключити тариф «Все разом Комфорт» за 220 грн на місяць.
Для батьків, опікунів і піклувальників дітей віком від 6 до 16 років доступний спеціальний пакет на номер неповнолітнього за 270 грн на місяць. Він передбачає 20 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки в мережі, 300 хвилин для розмов по Україні та 50 SMS. Детально про нього ми розповідали тут.
Ще один варіант — тариф «Все разом Перевага». Його стандартна вартість становить 250 грн на місяць, а протягом перших трьох місяців обслуговування — 200 грн. До пакета входять усі стандартні сервіси, зокрема Київстар ТБ. Водночас підключити цей тариф можуть лише нові користувачі Домашнього Інтернету.
За матеріалами:
Novyny.live
КиївстарТарифи Київстар
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems