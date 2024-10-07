Корисні поради під час вибору туристичної страховки — Finance.ua
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Корисні поради під час вибору туристичної страховки

Страхування
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Корисні поради під час вибору туристичної страховки
Корисні поради під час вибору туристичної страховки
Вартість туристичного поліса залежить від віку мандрівника, наявності франшизи, умов договору та терміну дії.
Розмір франшизи, тобто суми, яку страхувальник має покрити самостійно в разі страхового випадку, обговорюється індивідуально.
Електронний і паперовий формати поліса мають однакову юридичну силу. Обираючи пакет послуг, звертайте увагу на специфіку подорожі — наприклад, якщо заплановано кілька перельотів, доцільно застрахуватися від втрати багажу чи затримки рейсу.
Досвідчені мандрівники оформлюють поліс на 2−3 дні довше, ніж тривалість перебування. У випадку затримки зворотного рейсу страхова компанія виплатить компенсацію.
Зверніть увагу, що в деяких країнах вам доведеться спочатку оплатити медичні послуги самостійно, а потім отримати компенсацію від страховика. Тому важливо мати резерв вільних коштів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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