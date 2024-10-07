Корисні поради під час вибору туристичної страховки — Finance.ua

Корисні поради під час вибору туристичної страховки
Вартість туристичного поліса залежить від віку мандрівника, наявності франшизи, умов договору та терміну дії.
Розмір франшизи, тобто суми, яку страхувальник має покрити самостійно в разі страхового випадку, обговорюється індивідуально.
Електронний і паперовий формати поліса мають однакову юридичну силу. Обираючи пакет послуг, звертайте увагу на специфіку подорожі — наприклад, якщо заплановано кілька перельотів, доцільно застрахуватися від втрати багажу чи затримки рейсу.
Досвідчені мандрівники оформлюють поліс на 2−3 дні довше, ніж тривалість перебування. У випадку затримки зворотного рейсу страхова компанія виплатить компенсацію.
Зверніть увагу, що в деяких країнах вам доведеться спочатку оплатити медичні послуги самостійно, а потім отримати компенсацію від страховика. Тому важливо мати резерв вільних коштів.
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