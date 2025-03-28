Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни (фото) — Finance.ua

Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни (фото) Сьогодні 21:02 — Світ

Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни (фото)

Подорожувати з обмеженим бюджетом не завжди легко, але це ще більше стосується дорогих напрямків, які туристи вважають «не вартими своєї ціни».

За даними видання, мандрівники назвали напрямки, в яких багато хто мріє побувати хоча б раз у своєму житті, але вони можуть бути розчаровані цінами, що пропонують ці райські куточки.

Монако

Одним із таких місць виявилося Монако, що відоме розкішшю і приголомшливими краєвидами. Користувачі відповіли, що ціни там «дико завищені», а місцеве населення є недружелюбним. Також мандрівники поскаржилися на неприємний досвід під час прогулянки вуличками Монако.

Мальдіви

Переоціненим напрямком туристи назвали Мальдіви, які відомі своїми прекрасними пляжами і атмосферою розкоші.

За словами користувачів, вілли та незаймані пляжі дійсно є приголомшливими. Але насолодитися подібним відпочинком можна і в країнах Південно-Східної Азії або навіть у тихоокеанських острівних державах, набагато дешевше.

Дубай

Це місто теж опинилося у списку. Цей популярний туристичний напрямок пропонує захоплюючу культурну програму та унікальні враження для мандрівників. Серед головних претензій до Дубая була дорожнеча. Мандрівники заявили, що у них склалося враження, ніби це місто здається «порожнім».

«Усе здається величезним, дорогим, порожнім і бездушним», — поскаржився один із користувачів Reddit.

Лас-Вегас

Ще одне місто, що також розчарувало туристів. Користувачі зазначили, що місто казино стало «занадто дорогим і багатолюдним» порівняно з минулими часами через курортні збори, які є додатковою статтею витрат.

Швейцарія

Вона була одним із напрямків у Європі, на який найбільше скаржилися. Туристи пишуть, що ця країна «настільки дорога, що нею важко насолоджуватися», що навіть змусило відомий дорогий Париж виглядати як «вигідна угода».

Невдоволений мандрівник пише, що «два тістечка і два капучіно» коштують «35 доларів США/33 євро/27,60 фунтів».

Коста Ріка

Коста-Ріка перекладається як «Багате узбережжя», і, на думку деяких мандрівників, потрібно бути дуже багатим, щоб насолодитися цим.

«Туристи пишуть: «[Це] просто неймовірно дорого за посередню їжу, обслуговування та культуру».

Сейшельські острови

Ще один райський острів, Сейшельські острови, вони мають «розкішні пляжі», але вони неймовірно дорогі, як пише The_Eightmonth.

Незважаючи на те, що Сейшельські острови «однозначно прекрасні», «просте сидіння на пляжах не варте цієї ціни».

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