Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни (фото) — Finance.ua
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Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни (фото)

Світ
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Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни (фото)
Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни (фото)
Подорожувати з обмеженим бюджетом не завжди легко, але це ще більше стосується дорогих напрямків, які туристи вважають «не вартими своєї ціни».
Про це пише Daily Mail.
За даними видання, мандрівники назвали напрямки, в яких багато хто мріє побувати хоча б раз у своєму житті, але вони можуть бути розчаровані цінами, що пропонують ці райські куточки.

Монако

Одним із таких місць виявилося Монако, що відоме розкішшю і приголомшливими краєвидами. Користувачі відповіли, що ціни там «дико завищені», а місцеве населення є недружелюбним. Також мандрівники поскаржилися на неприємний досвід під час прогулянки вуличками Монако.

Мальдіви

Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни (фото)
Переоціненим напрямком туристи назвали Мальдіви, які відомі своїми прекрасними пляжами і атмосферою розкоші.
За словами користувачів, вілли та незаймані пляжі дійсно є приголомшливими. Але насолодитися подібним відпочинком можна і в країнах Південно-Східної Азії або навіть у тихоокеанських острівних державах, набагато дешевше.

Дубай

Це місто теж опинилося у списку. Цей популярний туристичний напрямок пропонує захоплюючу культурну програму та унікальні враження для мандрівників. Серед головних претензій до Дубая була дорожнеча. Мандрівники заявили, що у них склалося враження, ніби це місто здається «порожнім».
«Усе здається величезним, дорогим, порожнім і бездушним», — поскаржився один із користувачів Reddit.

Лас-Вегас

Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни (фото)
Ще одне місто, що також розчарувало туристів. Користувачі зазначили, що місто казино стало «занадто дорогим і багатолюдним» порівняно з минулими часами через курортні збори, які є додатковою статтею витрат.

Швейцарія

Вона була одним із напрямків у Європі, на який найбільше скаржилися. Туристи пишуть, що ця країна «настільки дорога, що нею важко насолоджуватися», що навіть змусило відомий дорогий Париж виглядати як «вигідна угода».
Невдоволений мандрівник пише, що «два тістечка і два капучіно» коштують «35 доларів США/33 євро/27,60 фунтів».

Коста Ріка

Коста-Ріка перекладається як «Багате узбережжя», і, на думку деяких мандрівників, потрібно бути дуже багатим, щоб насолодитися цим.
«Туристи пишуть: «[Це] просто неймовірно дорого за посередню їжу, обслуговування та культуру».

Сейшельські острови

Переоцінені туристичні напрямки, що не варті своєї ціни (фото)
Ще один райський острів, Сейшельські острови, вони мають «розкішні пляжі», але вони неймовірно дорогі, як пише The_Eightmonth.
Незважаючи на те, що Сейшельські острови «однозначно прекрасні», «просте сидіння на пляжах не варте цієї ціни».
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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