ЄС та Україна домовилися про нові правила вільної торгівлі — Finance.ua

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ЄС та Україна домовилися про нові правила вільної торгівлі

Казна та Політика
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ЄС та Україна домовилися про нові правила вільної торгівлі
ЄС та Україна домовилися про нові правила вільної торгівлі
Європейська комісія завершила переговори з Україною щодо перегляду умов поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ). Нова домовленість запрацює після завершення дії автономних торговельних заходів, які діяли до 5 червня 2025 року.
Як пише Європейська правда, про це повідомив єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович під час спілкування з журналістами в Брюсселі 30 червня.
Україна та Євросоюз досягли принципової згоди щодо перегляду положень про лібералізацію торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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«Ми раді повідомити, що комісія та Україна досягли принципової домовленості щодо перегляду нашої двосторонньої поглибленої та всеохоплюючої угоди про вільну торгівлю після завершення процесу консультацій відповідно до статті 29. Ця угода відкриває нову главу в торговельних відносинах між Україною та ЄС», — заявив Шефчович.

Що передбачає нова угода

Угода встановлює довгострокові передбачувані та взаємовигідні рамки, які принесуть користь експортерам, бізнесу та фермерам з обох сторін, а також зміцнить шлях України до членства в ЄС.
Документ містить норму, згідно з якою Україна зобов’язана поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до стандартів ЄС до 2028 року, відповідно до цілей вступу до ЄС.
Нагадаємо, раніше у Єврокомісії повідомляли, що 6 червня на зміну «торговельному безвізу» з Україною набудуть чинності перехідні заходи, які повернуть українських експортерів до тарифних квот у рамках наявної зони вільної торгівлі України з ЄС, з деякими преференціями.
Перехідні заходи діятимуть, поки Україна та ЄС не завершать переговори щодо внесення змін до існуючої поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі України з ЄС, нова редакція якої міститиме довгострокові умови для українських експортерів у ЄС, включаючи елементи подальшої лібералізації торгівлі.
За матеріалами:
Європейська правда
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