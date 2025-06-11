Промисловість та торгівля через війну отримали $17,5 млрд збитків: що робити бізнесу, який постраждав — Finance.ua
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Промисловість та торгівля через війну отримали $17,5 млрд збитків: що робити бізнесу, який постраждав

Особисті фінанси
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Промисловість та торгівля через війну отримали $17,5 млрд збитків: що робити бізнесу, який постраждав
Промисловість та торгівля через війну отримали $17,5 млрд збитків: що робити бізнесу, який постраждав
Прямі збитки сектору промисловості і торгівлі від початку повномасштабного вторгнення сягнули $17,5 млрд.
Про це свідчать дані RDNA4.
Частина збитків бізнесу у звіті RDNA4 обліковується у секторах енергетики ($20,5 млрд) та сільського господарства ($11,2 млрд)
Серед збитків сільського господарства 58% припало на машини та обладнання, 17% - на приміщення, ще 17% - на сировину та продукцію.
Промисловість та торгівля через війну отримали $17,5 млрд збитків: що робити бізнесу, який постраждав
Розподіл прямих збитків у секторі промисловості і торгівлі:
  • 84% - промисловість, 16%- торгівля;
  • 55% - великі та середні підприємства, 45% - малі;
  • 80% - приватні, 20% - державні.
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Що робити бізнесу, який постраждав

1. Підготовка

  • Оформлення та збереження у безпечному місці документів про право власності на майно та землю, установчих та бухгалтерських документів підприємства, аудиторських висновків.
  • Збереження технічних паспортів БТІ на будівлі, дозволи на реконструкції, інші документи БТІ.
  • Завчасна фото і відеофіксація стану майна до моменту завдання збитків.

2. Фіксація шкоди

  • Отримання від ДСНС Акту про пожежу, обстеження, розмінування тощо.
  • Отримання від поліції витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань.
  • Отримання від органів місцевого самоврядування акту комісійного обстеження будівель, споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.
  • Самостійне складення акту обстеження стану майна комісією з числа представників підприємства.
  • Фіксація показів свідків та їх нотаріальне завірення.
  • Розміщення інформації про Факти завдання шкоди та доказів на ресурсах як warcrimes.gov.ua чи «Дія».
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3. Оцінка збитків

  • Обрання одного або кількох видів оцінки пошкодженого майна (аналітична, стандартизована, незалежна оцінка збитків або судова експертиза).
  • Звернення з пакетом документів, отриманих на етапах 1−2, а також документами, що підтверджували б завдані збитки.
Промисловість та торгівля через війну отримали $17,5 млрд збитків: що робити бізнесу, який постраждав

Поради для бізнесу

  • Розмежовувати вимоги щодо прямої шкоди та упущеної вигоди, щоб уникнути заперечень щодо обґрунтованості позову.
  • Звертатися також до судів іноземних юрисдикцій, визначаючи відповідачем російські держустанови або компанії з активами в цих країнах.
  • Досліджувати доступні програми міжнародної підтримки.

Ключові рекомендації

1. Відповідальне ставлення бізнесу до воєнних ризиків:
  • превенція ризиків (диверсифікація бізнесу, посилення фізичної безпеки);
  • тренінги для персоналу на випадок форс-мажорних ситуацій;
  • страхування від військових ризиків;
  • ретельне документування наслідків агресії;
  • створення дієвих механізмів колективної підтримки набазі бізнес-асоціацій.

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2. Адресна підтримка постраждалого бізнесу
  • переформатування програми єРобота на збереження існуючих робочих місць;
  • розробка системи пільгових ставок військового зборута ЄСВ для прифронтових роботодавців;
  • збільшення квоти на бронювання військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств прифронтових регіонів, а також підприємств, що зазнали істотних фізичних збитків внаслідок російської збройної агресії
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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