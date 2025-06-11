Промисловість та торгівля через війну отримали $17,5 млрд збитків: що робити бізнесу, який постраждав — Finance.ua

Промисловість та торгівля через війну отримали $17,5 млрд збитків: що робити бізнесу, який постраждав
Прямі збитки сектору промисловості і торгівлі від початку повномасштабного вторгнення сягнули $17,5 млрд.
Про це свідчать дані RDNA4.
Частина збитків бізнесу у звіті RDNA4 обліковується у секторах енергетики ($20,5 млрд) та сільського господарства ($11,2 млрд)
Серед збитків сільського господарства 58% припало на машини та обладнання, 17% - на приміщення, ще 17% - на сировину та продукцію.
Розподіл прямих збитків у секторі промисловості і торгівлі:
- 84% - промисловість, 16%- торгівля;
- 55% - великі та середні підприємства, 45% - малі;
- 80% - приватні, 20% - державні.
Що робити бізнесу, який постраждав
1. Підготовка
- Оформлення та збереження у безпечному місці документів про право власності на майно та землю, установчих та бухгалтерських документів підприємства, аудиторських висновків.
- Збереження технічних паспортів БТІ на будівлі, дозволи на реконструкції, інші документи БТІ.
- Завчасна фото і відеофіксація стану майна до моменту завдання збитків.
2. Фіксація шкоди
- Отримання від ДСНС Акту про пожежу, обстеження, розмінування тощо.
- Отримання від поліції витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань.
- Отримання від органів місцевого самоврядування акту комісійного обстеження будівель, споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.
- Самостійне складення акту обстеження стану майна комісією з числа представників підприємства.
- Фіксація показів свідків та їх нотаріальне завірення.
- Розміщення інформації про Факти завдання шкоди та доказів на ресурсах як warcrimes.gov.ua чи «Дія».
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3. Оцінка збитків
- Обрання одного або кількох видів оцінки пошкодженого майна (аналітична, стандартизована, незалежна оцінка збитків або судова експертиза).
- Звернення з пакетом документів, отриманих на етапах 1−2, а також документами, що підтверджували б завдані збитки.
Поради для бізнесу
- Розмежовувати вимоги щодо прямої шкоди та упущеної вигоди, щоб уникнути заперечень щодо обґрунтованості позову.
- Звертатися також до судів іноземних юрисдикцій, визначаючи відповідачем російські держустанови або компанії з активами в цих країнах.
- Досліджувати доступні програми міжнародної підтримки.
Ключові рекомендації
1. Відповідальне ставлення бізнесу до воєнних ризиків:
- превенція ризиків (диверсифікація бізнесу, посилення фізичної безпеки);
- тренінги для персоналу на випадок форс-мажорних ситуацій;
- страхування від військових ризиків;
- ретельне документування наслідків агресії;
- створення дієвих механізмів колективної підтримки набазі бізнес-асоціацій.
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2. Адресна підтримка постраждалого бізнесу
- переформатування програми єРобота на збереження існуючих робочих місць;
- розробка системи пільгових ставок військового зборута ЄСВ для прифронтових роботодавців;
- збільшення квоти на бронювання військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств прифронтових регіонів, а також підприємств, що зазнали істотних фізичних збитків внаслідок російської збройної агресії
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