Промисловість та торгівля через війну отримали $17,5 млрд збитків: що робити бізнесу, який постраждав — Finance.ua

Промисловість та торгівля через війну отримали $17,5 млрд збитків: що робити бізнесу, який постраждав Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Промисловість та торгівля через війну отримали $17,5 млрд збитків: що робити бізнесу, який постраждав

Прямі збитки сектору промисловості і торгівлі від початку повномасштабного вторгнення сягнули $17,5 млрд.

Про це свідчать дані RDNA4.

Частина збитків бізнесу у звіті RDNA4 обліковується у секторах енергетики ($20,5 млрд) та сільського господарства ($11,2 млрд)

Серед збитків сільського господарства 58% припало на машини та обладнання, 17% - на приміщення, ще 17% - на сировину та продукцію.

Розподіл прямих збитків у секторі промисловості і торгівлі:

84% - промисловість, 16%- торгівля;

55% - великі та середні підприємства, 45% - малі;

80% - приватні, 20% - державні.

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Що робити бізнесу, який постраждав

1. Підготовка

Оформлення та збереження у безпечному місці документів про право власності на майно та землю, установчих та бухгалтерських документів підприємства, аудиторських висновків.

Збереження технічних паспортів БТІ на будівлі, дозволи на реконструкції, інші документи БТІ.

Завчасна фото і відеофіксація стану майна до моменту завдання збитків.

2. Фіксація шкоди

Отримання від ДСНС Акту про пожежу, обстеження, розмінування тощо.

Отримання від поліції витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань.

Отримання від органів місцевого самоврядування акту комісійного обстеження будівель, споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.

Самостійне складення акту обстеження стану майна комісією з числа представників підприємства.

Фіксація показів свідків та їх нотаріальне завірення.

Розміщення інформації про Факти завдання шкоди та доказів на ресурсах як warcrimes.gov.ua чи «Дія».

3. Оцінка збитків

Обрання одного або кількох видів оцінки пошкодженого майна (аналітична, стандартизована, незалежна оцінка збитків або судова експертиза).

Звернення з пакетом документів, отриманих на етапах 1−2, а також документами, що підтверджували б завдані збитки.

Поради для бізнесу

Розмежовувати вимоги щодо прямої шкоди та упущеної вигоди, щоб уникнути заперечень щодо обґрунтованості позову.

Звертатися також до судів іноземних юрисдикцій, визначаючи відповідачем російські держустанови або компанії з активами в цих країнах.

Досліджувати доступні програми міжнародної підтримки.

Ключові рекомендації

1. Відповідальне ставлення бізнесу до воєнних ризиків:

превенція ризиків (диверсифікація бізнесу, посилення фізичної безпеки);

тренінги для персоналу на випадок форс-мажорних ситуацій;

страхування від військових ризиків;

ретельне документування наслідків агресії;

створення дієвих механізмів колективної підтримки набазі бізнес-асоціацій.

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2. Адресна підтримка постраждалого бізнесу

переформатування програми єРобота на збереження існуючих робочих місць;

розробка системи пільгових ставок військового зборута ЄСВ для прифронтових роботодавців;

збільшення квоти на бронювання військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств прифронтових регіонів, а також підприємств, що зазнали істотних фізичних збитків внаслідок російської збройної агресії

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