Від війни в Україні найбільше постраждали дві галузі — дослідження Сьогодні 21:23 — Казна та Політика

Від війни в Україні найбільше постраждали дві галузі — дослідження, Фото: EPA

Україна втратила сотні підприємств та тисячі гектарів земель за час війни з росією. Виробництво сталі скоротилося втричі, фонд посівних площ — на чверть.

Про це йдетсья в аналітиці Київської школи економіки (КШЕ),

Прямі збитки української економіки від війни склали близько 88 млрд доларів — це сума без урахування втрати житла, доступу до освітніх, медичних та інших соціальних послуг.

Найбільше серед усіх галузей постраждала металургія, йдеться у звіті КШЕ: за даними Світової асоціації виробників сталі Wordsteel Association, протягом довоєнних 2019−2021 років Україна кожного року виробляла 20−21 млн тонн сталі та займала 12−14 місця у світовому рейтингу.

Внаслідок війни виробництво сталі скоротилося у 3,5 рази, а ми скотилися на 20 місце у рейтингу.

«Зазнали суттєвих руйнувань та опинилися під тимчасовою окупацією три великі металургійні підприємства — «Азовсталь», «ММК ім. Ілліча» та Авдіївський коксохімічний завод. Всі три підприємства входять до групи «Метінвест» Ріната Ахметова. Під загрозою захоплення на сьогодні перебуває м. Покровськ в Донецькій області, де розташоване єдине в Україні підприємство «Шахтоуправління «Покровське» із видобутку коксівного вугілля, необхідного для роботи металургії. 14 січня група «Метінвест» повідомила, що призупиняє видобуток коксівного вугілля через погіршення безпеки для працівників», — вказує видання.

До початку повномасштабної війни заводи «Азовсталь» та «ММК ім. Ілліча» виробляли близько 9−9,5 млн тонн сталі на рік та щорічно експортували цю продукцію на суму близько 5 млрд доларів. З урахуванням того, що довоєнний експорт всіх українських товарів становив близько 60 млрд доларів на рік, то втрата 5 млрд доларів — це доволі велика частка, резюмує видання.

Також дуже серйозні втрати понесла аграрна галузь: через війну Україна стала найбільш замінованою країною світу. Ця проблема напряму стосується роботи аграрно-промислового комплексу, основним виробничим ресурсом якого є родючі ґрунти.

«Аграрії втратили інфраструктуру, виробничі потужності, активи для зберігання зерна тощо, та близько 25% посівних площ», — вказує видання.

Як відомо, попри втрати потужних активів на окупованих територіх, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже понад 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн — це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова». Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

УНІАН За матеріалами:

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