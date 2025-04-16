Податки, війна і корупція: у Мінекономіки назвали ТОП проблем, на які скаржиться бізнес — Finance.ua

Податки, війна і корупція: у Мінекономіки назвали ТОП проблем, на які скаржиться бізнес Сьогодні 17:05

Податки, війна і корупція: у Мінекономіки назвали ТОП проблем, на які скаржиться бізнес

Бізнес в Україні найчастіше скаржиться на високі податки, непередбачувані дії держави та адміністративний тиск.

Про це свідчать відгуки бізнесу на державній платформі «Пульс» , створеній для збору коментарів підприємців про найпоширеніші проблеми, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Платформа вже зібрала понад 60 000 оцінок від бізнесу, проаналізувала більше 7 500 коментарів, з яких 17% містять конкретні пропозиції.

ТОП проблем бізнесу:

Високий рівень податкового навантаження. Непередбачувані дії держави та регуляторних органів. Адміністративний тиск та бюрократія у відносинах з держорганами Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку. Блокування податкових накладних.

«Це більше, ніж просто цифра. Це 60 000 голосів, які сигналізують, де і що варто змінювати. Бізнес чітко формулює проблеми — і ми реагуємо. „Пульс“ став реальним інструментом участі підприємців у формуванні економічної політики», — зазначив Олександр Циборт, заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації.

Читайте також На порталі «Дія» відновили три послуги для бізнесу

До ШІ-аналітики вже мають доступ представники державних органів усіх рівнів — від центральних міністерств до обласних адміністрацій. Дані з «Пульсу» використовуються для покращення державних послуг і розробки реформ на основі реальних запитів бізнесу.

Серед найбільш згадуваних органів:

Державна податкова служба України — 2 518 оцінок;

Міністерство фінансів — 833;

Правоохоронні органи — 265;

Міністерство економіки — 125.

ТОП-5 регіонів за кількістю оцінок:

м. Київ — 11 218;

Дніпропетровська обл. — 5 350;

Київська обл. — 4 725;

Львівська обл. — 3 973;

Харківська обл. — 3 944.

Читайте також Дерегуляція бізнесу: уряд скасував понад 200 дозволів та погоджень

Нагадаємо, в Україні вперше зафіксували випадок превентивної реструктуризації компанії — способу для компанії у скрутному становищі втриматись на плаву та не закритися. Загалом 1 087 українських бізнесів в процесі припинення своєї роботи від початку року. 66,7% з них самостійно припинили діяльність без судової процедури банкрутства — 725 компаній. Це означає, що у компанії немає боргів, але її власники вирішили закрити бізнес.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.