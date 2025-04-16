Податки, війна і корупція: у Мінекономіки назвали ТОП проблем, на які скаржиться бізнес — Finance.ua

Податки, війна і корупція: у Мінекономіки назвали ТОП проблем, на які скаржиться бізнес
Бізнес в Україні найчастіше скаржиться на високі податки, непередбачувані дії держави та адміністративний тиск.
Про це свідчать відгуки бізнесу на державній платформі «Пульс», створеній для збору коментарів підприємців про найпоширеніші проблеми, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Платформа вже зібрала понад 60 000 оцінок від бізнесу, проаналізувала більше 7 500 коментарів, з яких 17% містять конкретні пропозиції.
ТОП проблем бізнесу:
- Високий рівень податкового навантаження.
- Непередбачувані дії держави та регуляторних органів.
- Адміністративний тиск та бюрократія у відносинах з держорганами
- Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку.
- Блокування податкових накладних.
«Це більше, ніж просто цифра. Це 60 000 голосів, які сигналізують, де і що варто змінювати. Бізнес чітко формулює проблеми — і ми реагуємо. „Пульс“ став реальним інструментом участі підприємців у формуванні економічної політики», — зазначив Олександр Циборт, заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації.
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До ШІ-аналітики вже мають доступ представники державних органів усіх рівнів — від центральних міністерств до обласних адміністрацій. Дані з «Пульсу» використовуються для покращення державних послуг і розробки реформ на основі реальних запитів бізнесу.
Серед найбільш згадуваних органів:
- Державна податкова служба України — 2 518 оцінок;
- Міністерство фінансів — 833;
- Правоохоронні органи — 265;
- Міністерство економіки — 125.
ТОП-5 регіонів за кількістю оцінок:
- м. Київ — 11 218;
- Дніпропетровська обл. — 5 350;
- Київська обл. — 4 725;
- Львівська обл. — 3 973;
- Харківська обл. — 3 944.
Нагадаємо, в Україні вперше зафіксували випадок превентивної реструктуризації компанії — способу для компанії у скрутному становищі втриматись на плаву та не закритися. Загалом 1 087 українських бізнесів в процесі припинення своєї роботи від початку року. 66,7% з них самостійно припинили діяльність без судової процедури банкрутства — 725 компаній. Це означає, що у компанії немає боргів, але її власники вирішили закрити бізнес.
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