В Україні бізнес вперше проходить процедуру превентивної реструктуризації — Finance.ua

В Україні бізнес вперше проходить процедуру превентивної реструктуризації Сьогодні 15:44

В Україні бізнес вперше проходить процедуру превентивної реструктуризації

В Україні вперше зафіксували випадок превентивної реструктуризації компанії — способу для компанії у скрутному становищі втриматись на плаву та не закритися.

Про це повідомляє Опендатабот.

«Вперше в Україні компанія почала процедуру превентивної реструктуризації. Так роблять, коли власник бачить, що бізнес стикається з серйозними фінансовими труднощами, й змінює умови виконання кредитних обов’язків без припинення роботи. Ця нова процедура дає можливість зберегти бізнес і не стати банкрутами», — зауважує арбітражний керуючий Денис Лихопьок.

Загалом 1 087 українських бізнесів в процесі припинення своєї роботи від початку року. 66,7% з них самостійно припинили діяльність без судової процедури банкрутства — 725 компаній. Це означає, що у компанії немає боргів, але її власники вирішили закрити бізнес.

Експерт зауважує, що останнім часом самостійне закриття бізнесу втрачає популярність: показник поточного року на 23% нижчий за аналогічний торік. Це пов’язано з підвищенням відповідальності власників та менеджерів щодо наявності боргів і потенційних кредиторів.

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Ще 164 компанії, які припинили роботу, наразі проходять процедуру банкрутства через суд. Це на 22% більше, ніж на початку минулого року.

Окрім цього, 118 компаній перейшли на стадію судової ліквідації, тобто закриття через неспроможність сплатити борги. В такому разі кредиторам виплачують гроші за продане майно бізнесу.

80 інших бізнесів нині на стадії реорганізації (перетворення) в інший проєкт. Це на 63,5% менше, ніж торік. Такий процес можуть запустити аби приховати сумнівні бізнеси або партнерів шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення компаній.

Лихопьок зауважує, що лише 5−10% усіх процедур заходить в санацію — тобто відновлення платоспроможності. Це пов’язано з тим, що підприємства занадто пізно звертаються до судових механізмів відновлення платоспроможності.

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«На мій погляд, фінансові труднощі має більшість підприємств, але наразі врегулювати їх за допомогою судових процедур для власників занадто складно і ризиковано. Якщо вже став банкрутом, то санація малоймовірно допоможе щось змінити. Фактично, це лише відображення загального стану бізнесу та економіки в цілому», — коментує фахівець із питань банкрутства.

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