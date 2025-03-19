Найстаріша компанія Канади оголосила про банкрутство — Finance.ua

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Найстаріша компанія Канади оголосила про банкрутство

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Найстаріша компанія Канади оголосила про банкрутство
Найстаріша компанія Канади оголосила про банкрутство, storeys.com
У Канаді оголосила про банкрутство найстаріша фірма країни — Компанія Гудзонової затоки, заснована ще 1670 року.
Про це повідомляє CBC News.
«Компанія Гудзонової затоки звернулася із запитом про захист від кредиторів, заявивши, що має проблеми з оплатою оренди, закупівлею та виплатою зарплат працівникам. Цей процес може призвести до продажу або закриття найстарішої компанії Канади», — йдеться у повідомленні.
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За словами експертів, Компанія Гудзонової затоки, яка володіє кількома десятками універмагів по всій Канаді, вже багато років занепадає через зміну купівельних звичок споживачів. План реструктуризації компанії передбачає закриття деяких магазинів та зменшення обороту.
Компанія Гудзонової затоки була заснована у 1670 році переважно для торгівлі хутром у Північній Америці. У XIX сторіччі її великі володіння увійшли до складу Канадського домініону, що належав до Британської імперії. Зараз у компанії працюють близько 9 тисяч людей.
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За матеріалами:
Укрінформ
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