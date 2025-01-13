У Німеччині зафіксовано найбільше банкрутств із часів фінансової кризи — Finance.ua

У Німеччині зафіксовано найбільше банкрутств із часів фінансової кризи Сьогодні 11:14 — Світ

У Німеччині зафіксовано найбільше банкрутств із часів фінансової кризи

У Німеччині зафіксували найбільше банкрутств компаній з 2009 року. Дослідження Іституту економічних досліджень Галле показало високі процентні ставки та зростання цін.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з дослідженням, у четвертому кварталі 2024 року було зареєстровано 4215 банкрутств компаній, які вплинули на майже 38 000 робочих місць. Це рівень, небачений з часів фінансової кризи в середині 2009 року.

Порівняно з четвертим кварталом 2023 року, кількість банкрутств наприкінці минулого року зросла на 36%, підрахували в IWH.

Чому так сталося

Інститут лише частково пов’язує негативну динаміку з поточною економічною кризою та зростанням вартості енергоносіїв і заробітних плат.

Зростання відсоткових ставок та скасування субсидій спричинили ефект надолуження втраченого з 2022 року.

Серед секторів найбільше зростання неплатоспроможності спостерігалося у секторі послуг — на 47% порівняно з минулим роком, тоді як у виробничому секторі — на 32%.

Довідка Finance.ua:

Cтаном на грудень 2024 року, за даними UNHCR, у Німеччині перебуває понад 1,2 мільйона українських біженців. Однак лише третина з них змогла працевлаштуватися. Поради щодо того, як і де шукати роботу українцям у Німеччині — за посиланням.

За даними Bloomberg, Німеччина опинилася в економічній скруті, яка може мати довгострокові наслідки для всієї Європи.

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