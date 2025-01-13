У Німеччині зафіксовано найбільше банкрутств із часів фінансової кризи — Finance.ua

У Німеччині зафіксовано найбільше банкрутств із часів фінансової кризи
У Німеччині зафіксували найбільше банкрутств компаній з 2009 року. Дослідження Іституту економічних досліджень Галле показало високі процентні ставки та зростання цін.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з дослідженням, у четвертому кварталі 2024 року було зареєстровано 4215 банкрутств компаній, які вплинули на майже 38 000 робочих місць. Це рівень, небачений з часів фінансової кризи в середині 2009 року.
Порівняно з четвертим кварталом 2023 року, кількість банкрутств наприкінці минулого року зросла на 36%, підрахували в IWH.
Чому так сталося
Інститут лише частково пов’язує негативну динаміку з поточною економічною кризою та зростанням вартості енергоносіїв і заробітних плат.
Зростання відсоткових ставок та скасування субсидій спричинили ефект надолуження втраченого з 2022 року.
Серед секторів найбільше зростання неплатоспроможності спостерігалося у секторі послуг — на 47% порівняно з минулим роком, тоді як у виробничому секторі — на 32%.
Довідка Finance.ua:
- Cтаном на грудень 2024 року, за даними UNHCR, у Німеччині перебуває понад 1,2 мільйона українських біженців. Однак лише третина з них змогла працевлаштуватися. Поради щодо того, як і де шукати роботу українцям у Німеччині — за посиланням.
- За даними Bloomberg, Німеччина опинилася в економічній скруті, яка може мати довгострокові наслідки для всієї Європи.
Поділитися новиною