Економіка Німеччини на межі кризи: країна втрачає конкурентоспроможність — Finance.ua

Економіка Німеччини на межі кризи: країна втрачає конкурентоспроможність Сьогодні 22:21 — Світ

Економіка Німеччини на межі кризи: країна втрачає конкурентоспроможність

Німеччина опинилася в економічній скруті, яка може мати довгострокові наслідки для всієї Європи.

Про це пише Bloomberg з посиланням на розрахунки аналітиків.

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Економіка ФРН наразі на 5% менша, ніж могла б бути без наслідків пандемії.

Зниження конкурентоспроможності країни

Як пише видання, тривогу викликає те, що основну частину дефіциту буде важко відновити через структурні удари, такі як втрата дешевої російської енергії та Volkswagen і Mercedes-Benz Group, які намагаються не відставати від китайських автомобільних фірм.

Зниження національної конкурентоспроможності означає, що статки кожного домогосподарства ФРН погіршуються приблизно на 2500 євро на рік.

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При цьому ситуацію буде важко виправити через зниження конкурентоспроможності країни. Ці складності позначаться на всьому Євросоюзі загалом.

«Німеччина не зазнає краху за одну ніч. Ось що робить цей сценарій таким жахливим. Це дуже повільне, затяжне зниження. Не компанії, не міста, а всієї країни та Європи разом із нею», — каже засновниця і директорка Future Today Institute Емі Вебб.

Журналісти зазначають, що Німеччина втрачає більше свого енергоємного виробництва, а експорт падає, оскільки компанії стримують внутрішні інвестиції.

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Оскільки рівень життя падає, виборці шукають, кого звинуватити, а соціальна напруженість відштовхує іноземних талантів, яких країна вкрай потребує

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