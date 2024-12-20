Скільки коштуватиме відсвяткувати Різдво та Новий рік у Німеччині — Finance.ua
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Скільки коштуватиме відсвяткувати Різдво та Новий рік у Німеччині

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Скільки коштуватиме відсвяткувати Різдво та Новий рік у Німеччині
Скільки коштуватиме відсвяткувати Різдво та Новий рік у Німеччині
Святковий період Різдва та Нового року — чудовий час для подорожей і нових вражень. Особливо популярними є засніжені курорти та міста, які захоплюють своєю атмосферою. Німеччина — це країна, де поєднуються снігові пейзажі Альп і чудові традиції святкування Різдва. Величезні різдвяні ярмарки, приголомшлива кухня та зимові розваги у Баварії зроблять святкування незабутнім.
Німеччина — це країна, де Різдво святкується на широких відкритих просторах. Величезні різдвяні ярмарки в Мюнхені та Гарміш-Партенкірхені зібрали традиційні страви, гарячі напої та святкові сувеніри. У Баварії обов’язковим є відвідування місцевих пивоварень і дегустація гарячих напоїв у атмосфері старовинних готелів та ресторанів.

Проживання

Мюнхен: номер у готелі від 100 євро/ніч (4 393 грн).
Гарміш-Партенкірхен: розкішні готелі можуть коштувати від 150 євро/ніч (6 590 грн).

Харчування

Вечеря в ресторані: основна страва в ресторані середнього класу обійдеться від 15 євро (659 грн).
Напої: глінтвейн на різдвяних ярмарках — від 5 євро (220 грн), пиво — від 3 євро (132 грн).

Катання на лижах

Скі-пас у Гарміш-Партенкірхені: від 35 євро/день (1 537 грн), багатоденні скі-паси можуть мати нижчу ціну.
Оренда спорядження: від 25 євро/день (1 098 грн).

Додаткові розваги

Різдвяні ярмарки: безкоштовні, але покупки на ярмарках можуть коштувати від 10 євро (439 грн) за сувеніри.
Прогулянки на снігоходах: від 60 євро (2 636 грн) за двогодинну поїздку.
Про найкращі зимові локації України та Європи, де можна відсвяткувати ці свята, читайте в статті Finance.ua:

Де можна відсвяткувати Різдво та Новий рік та скільки це коштуватиме

За матеріалами:
Finance.ua
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