Робота для українців в Німеччині: хто може працювати та де шукати — Finance.ua

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Робота для українців в Німеччині: хто може працювати та де шукати

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Робота для українців в Німеччині: хто може працювати та де шукати
Робота для українців в Німеччині: хто може працювати та де шукати
Cтаном на грудень 2024 року, за даними UNHCR, у Німеччині перебуває понад 1,2 мільйона українських біженців. Однак лише третина з них змогла працевлаштуватися.
Видання Ukrainian in Germany розповіло, як знайти роботу в Німеччині та які вимоги висуває німецький ринок праці.

Хто може працювати у Німеччині

Українці, які мають статус тимчасового захисту за § 24 Закону про перебування, автоматично отримують право на роботу. Це підтверджується позначкою «Erwerbstätigkeit erlaubt» у документах.

Регламентовані та нерегламентовані професії

У Німеччині існує поділ на регламентовані професії (лікарі, юристи, вчителі) та нерегламентовані (наприклад, спеціалісти з ІТ, обслуговування, науки). Для роботи у регламентованих професіях обов’язкове підтвердження кваліфікації (Anerkennung der Berufsqualifikation).
У нерегламентованих професіях працювати можна без визнання диплома. Однак у деяких випадках знадобиться підтвердження документа про освіту, яку можна зробити через Центральне відомство з питань іноземної освіти (ZAB).

Як знайти роботу в Німеччині

Українцям у Німеччині доступні кілька шляхів для пошуку роботи:

Джоб-центри (Job-Center)

Це місцеві урядові організації, які допомагають з:
  • пошуком вакансій;
  • оформленням документів;
  • перекваліфікацією (Umschulung);
  • підвищенням кваліфікації.

Федеральне агентство зайнятості

На офіційному порталі Bundesagentur für Arbeit можна знайти вакансії у різних галузях, а також отримати консультацію з працевлаштування.

Онлайн-платформи

Найпопулярніші сайти для пошуку роботи:
  • Uatalents;
  • Job Aid Ukraine;
  • Indeed;
  • Jooble;
  • Jobs for Refugees.
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Особисті контакти

Багато українців знаходять роботу через знайомих або місцеві спільноти. У Німеччині діють волонтерські ініціативи, які допомагають біженцям із працевлаштуванням.

Які документи потрібні для роботи в Німеччині

Для працевлаштування у Німеччині зазвичай потрібні такі документи:
  • закордонний паспорт або внутрішній ID;
  • дозвіл на роботу (зазвичай вказаний у посвідченні перебування);
  • резюме німецькою мовою (Lebenslauf);
  • дипломи та сертифікати про освіту чи професійну кваліфікацію.

Де українцям знайти роботу в Німеччині у 2025 році

Українці можуть шукати роботу на спеціалізованих порталах, таких як:
  • Uatalents — вакансії для висококваліфікованих спеціалістів;
  • Job Aid Ukraine — вакансії для біженців;
  • Indeed — один із найбільших сайтів із пошуку роботи в Німеччині;
  • Jooble — вакансії у різних галузях;
  • Workeer — платформа для працевлаштування мігрантів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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