Робота для українців в Німеччині: хто може працювати та де шукати — Finance.ua

Робота для українців в Німеччині: хто може працювати та де шукати
Cтаном на грудень 2024 року, за даними UNHCR, у Німеччині перебуває понад 1,2 мільйона українських біженців. Однак лише третина з них змогла працевлаштуватися.
Видання Ukrainian in Germany розповіло, як знайти роботу в Німеччині та які вимоги висуває німецький ринок праці.
Хто може працювати у Німеччині
Українці, які мають статус тимчасового захисту за § 24 Закону про перебування, автоматично отримують право на роботу. Це підтверджується позначкою «Erwerbstätigkeit erlaubt» у документах.
Регламентовані та нерегламентовані професії
У Німеччині існує поділ на регламентовані професії (лікарі, юристи, вчителі) та нерегламентовані (наприклад, спеціалісти з ІТ, обслуговування, науки). Для роботи у регламентованих професіях обов’язкове підтвердження кваліфікації (Anerkennung der Berufsqualifikation).
У нерегламентованих професіях працювати можна без визнання диплома. Однак у деяких випадках знадобиться підтвердження документа про освіту, яку можна зробити через Центральне відомство з питань іноземної освіти (ZAB).
Як знайти роботу в Німеччині
Українцям у Німеччині доступні кілька шляхів для пошуку роботи:
Джоб-центри (Job-Center)
Це місцеві урядові організації, які допомагають з:
- пошуком вакансій;
- оформленням документів;
- перекваліфікацією (Umschulung);
- підвищенням кваліфікації.
Федеральне агентство зайнятості
На офіційному порталі Bundesagentur für Arbeit можна знайти вакансії у різних галузях, а також отримати консультацію з працевлаштування.
Онлайн-платформи
Найпопулярніші сайти для пошуку роботи:
- Uatalents;
- Job Aid Ukraine;
- Indeed;
- Jooble;
- Jobs for Refugees.
Особисті контакти
Багато українців знаходять роботу через знайомих або місцеві спільноти. У Німеччині діють волонтерські ініціативи, які допомагають біженцям із працевлаштуванням.
Які документи потрібні для роботи в Німеччині
Для працевлаштування у Німеччині зазвичай потрібні такі документи:
- закордонний паспорт або внутрішній ID;
- дозвіл на роботу (зазвичай вказаний у посвідченні перебування);
- резюме німецькою мовою (Lebenslauf);
- дипломи та сертифікати про освіту чи професійну кваліфікацію.
Де українцям знайти роботу в Німеччині у 2025 році
Українці можуть шукати роботу на спеціалізованих порталах, таких як:
- Uatalents — вакансії для висококваліфікованих спеціалістів;
- Job Aid Ukraine — вакансії для біженців;
- Indeed — один із найбільших сайтів із пошуку роботи в Німеччині;
- Jooble — вакансії у різних галузях;
- Workeer — платформа для працевлаштування мігрантів.
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