Найприбутковіші професії у 2025 році в Німеччині (зарплати) — Finance.ua

Найприбутковіші професії у 2025 році в Німеччині (зарплати)
У 2025 році в Німеччині через низку причин, тактих як, технологічний прогрес, старіння населення та перехід до екологічно чистих джерел енергії, формується потреба в спеціалістах певних галузей. Про те, які найприбутковіші професії у 2025 році в Німеччині, пише ukrainianingermany.
Зарплати фахівців у сфері IT
Сфера інформаційних технологій залишається на піку популярності. Професіонали з розробки програмного забезпечення, кібербезпеки та аналізу даних (Data Science) мають особливий попит. Компанії інвестують у цифровізацію та автоматизацію, створюючи нові робочі місця.
Середня зарплата: від 65 000 до 100 000 євро на рік, залежно від досвіду та спеціалізації.
Читайте також
Зарплати медичних працівників
Через старіння населення Німеччини попит на медичних працівників постійно зростає. Найбільш затребувані:
- Лікарі (терапевти, хірурги, кардіологи).
- Медсестри та доглядальники.
Середня зарплата:
- Лікарі: 70 000−120 000 євро на рік.
- Медсестри: 35 000−50 000 євро на рік.
Читайте також
Скільки заробляють інженери
Інженерні спеціальності традиційно займають лідируючі позиції. У 2025 році зберігається високий попит на:
- Інженерів-механіків.
- Фахівців з автоматизації виробництва.
- Електротехніків.
Середня зарплата: 60 000−90 000 євро на рік.
Зарплати в галузі відновлюваних джерел енергії
Переорієнтація на екологічну енергетику створює потребу в спеціалістах:
- З розробки сонячних і вітрових станцій.
- З управління екологічними проєктами.
Середня зарплата: 50 000−80 000 євро на рік.
Логісти
Зростання онлайн-торгівлі й міжнародної торгівлі вимагає кваліфікованих логістів:
- Менеджерів з постачання.
- Координаторів транспортних мереж.
Середня зарплата: 45 000−65 000 євро на рік.
Зарплати вчителів
Німеччина потребує кваліфікованих вчителів та викладачів, особливо в галузях STEM (наука, техніка, інженерія, математика). Також цінуються вчителі для роботи з іммігрантами.
Середня зарплата: 40 000−65 000 євро на рік.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині за годину складе 12,82 євро. Це підвищення порівняно з 12,41 євро у 2024 році та є черговим кроком у серії регулярних змін мінімальної заробітної плати в Німеччині, що здійснюються відповідно до зростання вартості життя.
Мінімальна заробітна плата в Німеччині у 2025 році встановлюється на основі рекомендацій Комісії з питань мінімальної зарплати, яка переглядає її кожні два роки. Така політика забезпечує своєчасне коригування зарплат відповідно до економічних змін, підтримуючи стабільність доходів громадян.
Мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році буде обов’язковою для всіх працівників, які досягли 18 років, незалежно від тривалості робочого часу чи сфери зайнятості. Це означає, що всі дорослі працівники зможуть скористатися новим підвищенням. Втім, є деякі винятки, до яких належать:
- стажери, які проходять обов’язкове стажування в рамках навчання;
- тимчасові стажери до трьох місяців, які працюють для ознайомлення з професією;
- волонтери та учасники добровільних соціальних програм.
Довідка Finance.ua:
- Німеччина пропонує безліч можливостей для підприємців, і у 2025 році українці можуть скористатися цими перевагами для відкриття власної справи. Правильний вибір напрямку бізнесу є вирішальним для успішного старту. Сьогодні іноземці найчастіше обирають компанії у сфері торгівлі, інформаційних технологій, туризму, а також послуги перукарів, медичні кабінети. Також наразі найбільш прибутковим видом бізнесу вважається нерухомість, а саме здача в оренду житлової та комерційної нерухомості − офісів і складів.
- У 2025 році Німеччина продовжує підтримувати українських біженців. Для багатьох родин пошук тимчасового або постійного житла стає важливим кроком до стабільності. Уряд пропонує широкий вибір можливостей: від центрів первинного прийому до соціального житла, доступного за пільговими умовами.
- Якщо ви починаєте навчання в Німеччині в зимовому семестрі 2024/25, варто дізнатися про кілька нововведень. Адже з наближенням нового семестру почнуть діяти деякі важливі зміни та нові правила. До серпня 2024 року для навчання в Німеччині потрібно було 11 208 євро на рік або 934 євро на місяць, щоб покрити витрати на проживання. Проте вже з 1 вересня 2024 року необхідна сума збільшилася на 696 євро, ітепер становить 11 904 євро на рік або 992 євро на місяць.
Медичне (туристичне) страхування за кордон
Поділитися новиною