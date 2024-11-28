Яка мінімальна зарплата в Німеччині — Finance.ua

Яка мінімальна зарплата в Німеччині Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Яка мінімальна зарплата в Німеччині

Мінімальна зарплата є важливим показником економічної стабільності та рівня життя в різних країнах. У Європі мінімальні зарплати варіюються залежно від економічних умов, політики урядів і галузевих домовленостей. 2024 року спостерігається цікава тенденція щодо підвищення мінімальних зарплат у низці країн.

У Німеччині мінімальна заробітна плата на 2024 рік до відрахувань податків (брутто) становить 12,41 євро (541,8 грн) за годину. Тобто штатний співробітник, який працює 40 годин на тиждень, заробляє 2 151 євро (93 915,4 грн) на місяць.

Разом з тим в країні вже тривалий час діє система автоматичної індексації зарплат, що забезпечує регулярне підвищення мінімуму.

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Чиста мінімальна зарплата в Німеччині (нетто), тобто після вирахування податків і внесків, залежить від різних чинників, таких як податковий клас, сімейний стан або кількість дітей. Наприклад, для людини, яка належить до першого податкового класу, тобто живе самотньо, чиста мінімальна заробітна плата у 2024 році становить приблизно 1 560 євро (68 111,6 грн), що приблизно на 600 євро менше за суму, вказану в брутто.

Нагадаємо, підвищення мінімальної зарплати у Німеччині, яке відбудеться 1 січня, вплине на всі категорії працівників, адже мінімальна заробітна плата в Німеччині покликана забезпечити справедливу оплату праці та поліпшити добробут громадян. З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині за годину складе 12,82 євро. Це підвищення порівняно з 12,41 євро у 2024 році та є черговим кроком у серії регулярних змін мінімальної заробітної плати в Німеччині, що здійснюються відповідно до зростання вартості життя.

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