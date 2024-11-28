Яка мінімальна зарплата в Німеччині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яка мінімальна зарплата в Німеччині

Особисті фінанси
90
Яка мінімальна зарплата в Німеччині
Яка мінімальна зарплата в Німеччині
Мінімальна зарплата є важливим показником економічної стабільності та рівня життя в різних країнах. У Європі мінімальні зарплати варіюються залежно від економічних умов, політики урядів і галузевих домовленостей. 2024 року спостерігається цікава тенденція щодо підвищення мінімальних зарплат у низці країн.
Про це сказано в статті Finance.ua Мінімальні зарплати в країнах Європи: як вони можуть змінитися у 2025 році.
У Німеччині мінімальна заробітна плата на 2024 рік до відрахувань податків (брутто) становить 12,41 євро (541,8 грн) за годину. Тобто штатний співробітник, який працює 40 годин на тиждень, заробляє 2 151 євро (93 915,4 грн) на місяць.
Разом з тим в країні вже тривалий час діє система автоматичної індексації зарплат, що забезпечує регулярне підвищення мінімуму.
Читайте також
Чиста мінімальна зарплата в Німеччині (нетто), тобто після вирахування податків і внесків, залежить від різних чинників, таких як податковий клас, сімейний стан або кількість дітей. Наприклад, для людини, яка належить до першого податкового класу, тобто живе самотньо, чиста мінімальна заробітна плата у 2024 році становить приблизно 1 560 євро (68 111,6 грн), що приблизно на 600 євро менше за суму, вказану в брутто.
Нагадаємо, підвищення мінімальної зарплати у Німеччині, яке відбудеться 1 січня, вплине на всі категорії працівників, адже мінімальна заробітна плата в Німеччині покликана забезпечити справедливу оплату праці та поліпшити добробут громадян. З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині за годину складе 12,82 євро. Це підвищення порівняно з 12,41 євро у 2024 році та є черговим кроком у серії регулярних змін мінімальної заробітної плати в Німеччині, що здійснюються відповідно до зростання вартості життя.
Довіряйте свої гроші лише надійним банкам. Пропозиції від найкращих можна порівняти за допомогою каталогу на Finance.ua:

👉 Оберіть найвигідніший депозит

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.