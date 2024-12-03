Бізнес в Німеччині для українців у 2025 році: як обрати найкращий напрямок — Finance.ua

Бізнес в Німеччині для українців у 2025 році: як обрати найкращий напрямок Сьогодні 19:12 — Особисті фінанси

Бізнес в Німеччині для українців у 2025 році: як обрати найкращий напрямок

Німеччина пропонує безліч можливостей для підприємців, і у 2025 році українці можуть скористатися цими перевагами для відкриття власної справи. Правильний вибір напрямку бізнесу є вирішальним для успішного старту.

Портал ukrainianingermany з’ясував, як розпочати свій бізнес у Німеччині та обрати нішу, що буде успішною.

Який бізнес можна відкрити в Німеччині

Вибір бізнес-ідеї — перший та найважливіший крок, із якого починається відкриття будь-якого підприємства. Тож особі, яка бажає розпочати бізнес у Німеччині в 2025 році, перш ніж розпочинати якісь дії, пов’язані з процедурою відкриття фірми, варто:

провести аналіз перспективних сфер підприємницької діяльності в країні (регіоні проживання);

визначити оптимальний варіант, враховуючи власні технічні та фінансові можливості;

зібрати повну інформацію щодо організації та запуску обраного проєкту.

Адже саме від обраного напрямку майбутньої господарської діяльності залежатиме, де саме варто шукати місце для розташування підприємства, вибір форми власності, складання бізнес-плану, пошук статутного капіталу (за необхідності), оформлення та запуск компанії тощо.

Сьогодні іноземці найчастіше обирають компанії у сфері торгівлі, інформаційних технологій, туризму, а також послуги перукарів, медичні кабінети. Також наразі найбільш прибутковим видом бізнесу вважається нерухомість, а саме здача в оренду житлової та комерційної нерухомості − офісів і складів.

Ось кілька напрямків, у яких іноземці, у тому числі українські біженці, можуть займатися приватним підприємництвом.

Продаж хенд-мейд

Останнім часом в Німеччині зріс попит на унікальні вироби, створені вручну, такі як:

прикраси,

сувеніри,

іграшки

предмети декору для дому.

Тому цей напрямок вважається одним із популярних варіантів малого бізнесу.

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При цьому зверніть увагу, оформлювати статус самозайнятої особи або розпочати підприємницьку діяльність необхідно лише в тому випадку, якщо ваші регулярні продажі перевищують суму 600 євро за календарний рік. Якщо ж згідно з § 23 Abs. 3 Satz 5 EStG, сума доходу менша за 600 євро за календарний рік, статус підприємця не вимагається.

Б’юті-сфера

Салони краси, перукарні та барбер-шопи

У Німеччині досить популярними є короткі стрижки. Тож кожен німець відвідує перукарню приблизно двічі на місяць. Це значить, що майстри, котрі продемонстрували свої якісні послуги, завжди мають постійних клієнтів. Навіть якщо ви не вмієте стригти, професію досить швидко можна опанувати − вистачить пройти спеціальні курси, до речі й знання мови на високому рівні тут не є обов’язковим. Також, вигідним інвестиційним проектом може стати повноцінний салон краси.

Зверніть увагу, що однією з основних витрат в цьому бізнесі є оренда приміщення для перукарні та придбання відповідного обладнання. Вартість цих вкладень може становити від 15 тисяч євро, у залежності від розташування вашого салону у місті.

При цьому ціни на чоловічі стрижки починаються від 10 євро, у той час як жіночі стрижки коштують в півтора-два рази більше. За наявності 5−10 клієнтів щоденно, у вас є всі шанси досягти рівня беззбитковості впродовж року, а можливо, навіть отримати прибуток.

Студія перманентного макіяжу/татуажу

У цьому виді бізнесу так само не вимагаються високий мовний рівень, а також великий вхідний капітал чи колектив. Для початку вистачить уміння одного майстра, який відкриває салон. Приміщення в оренду можна знайти на eBay Kleinanzeigen або аналогічних сайтах для пошуку нерухомості. Крім цього знадобиться кушетка, можливо, комод і пару стільців — усі ці меблі можна пошукати навіть серед старих меблів, які люди залишають біля під’їзду. Тобто облаштування студії цілком може вкластится в 200−300 євро. Хоча, звичайно, ще буде потрібне професійне обладнання.

Тим не менш, зважаючи на те, що загалом перманентний макіяж в Німеччині коштує від 200 до 600 євро, витрати мають усі шанси досить швидко окупитися.

Послуги манікюру

Манюкюрша — це також завжди затребувана професія, яка не вимагає німецької мови на рівні С1 і якої може навчитися кожен. Майстром манікюру можна стати і в 16, і в 60 років, а працювати можна з дому і в салоні. Майстер манікюру має вміти вибирати лаки під тип шкіри, правильно доглядати за нігтями, робити масаж рук і ванночки для нігтів, а також підбирати манікюр під вимоги конкретного клієнта.

У Німеччині щомісячний заробіток брутто майстра манікюру в 2024 році, в середньому становить від 2000 до 2500 євро (за умови 40-годинного робочого тижня).

Фастфуди та гастрономія

Німці віддають перевагу простій, смачній і ситній їжі, яку можна швидко з’їсти навіть у дорозі. Саме тому заклади швидкого харчування в країні завжди є прибутковими.

Тож із наявним, нехай і обмеженим стартовим капіталом, із упевненістю можна відкрити свій власний закусочний заклад, головне − правильно підібрати місце для його розташування. Зазвичай, оптимальною буде локація, де постійно перебуває багато людей.

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Якщо ви плануєте розпочати такий малий бізнес в Німеччині, то насамперед варто розглянути можливості відкрити фастфуд на вокзалах, аеропортах або навколо супермаркетів. Основними витратами в цьому випадку буде покупка фургона, обладнаного всім необхідним для приготування їжі. Середня вартість такого фургона становить 10−15 тисяч євро. Також для відкриття фастфудів існують варіанти франшизи.

Послуги перекладу або мовна школа

У Німеччині завжди багато туристів, і країна є лідером у сфері розвинутих бізнес-процесів. Тому постійно існує потреба в послугах перекладачів, будь то переклад контрактів або супровід важливих бізнес-конференцій. Тож, якщо ви добре володієте декількома мовами, маєте відповідні навички, можете розпочати свій бізнес, працюючи як фрілансер. Наприклад, можете виконувати замовлені переклади або навіть надавати уроки англійської або німецької мови для українців в Німеччині. Поступово цю діяльність можна розвивати в невелике агентство перекладів або навіть мовну школу.

Орендний бізнес у Німеччині для українців

Для входу на нерухомий ринок в Німеччині потрібно мати не менше 750 тисяч євро, проте варто відзначити, що цей бізнес є дуже вигідним. Навіть якщо ви обмежите свою діяльність покупкою земельних ділянок і їхнім подальшим перепродажем через кілька років, ви матимете можливість накопичити значний капітал.

Але, навіть якщо на руках немає сотень тисяч євро, можна розглянути орендний бізнес, який також є перспективним в Німеччині, оскільки більшість населення проживає в орендованих будинках і квартирах. Для початку здачі нерухомості в оренду (суборенду) вам потрібно мати щонайменше 50 тисяч євро.

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Зверніть увагу, що в Німеччині, як і у всій Європі, великою популярністю користуються молодіжні міні-готелі. Для відкриття хостелу вистачить навіть невеликої трьохкімнатної квартири, в якій можна розмістити від 6 до 9 ліжко-місць. Також чудовим варіантом для цієї мети буде невеликий котедж. У Німеччині такий бізнес окупиться досить швидко, завдяки постійному припливу туристів і подорожуючих студентів.

Також одним із варіантів бізнесу в Німеччині для українців у 2025 році, стане створення закладу для літніх людей (пансіонат або хайм), це також непоганий спосіб способом отримання стабільного доходу, тим більше, що можна розраховувати на підтримку від держави.

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