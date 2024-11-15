Для ветеранів запровадять особливі умови для ведення бізнесу — Finance.ua

Для ветеранів запровадять особливі умови для ведення бізнесу Вчора 16:02 — Особисті фінанси

Для ветеранів запровадять особливі умови для ведення бізнесу

В Україні запровадять особливі умови для роботи підприємців — ветеранів. Йдеться про ряд преференцій, які дозволять їм простіше запускати і вести власні бізнеси.

Про це розповіла Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Законопроєкт про ветеранське підприємництво

Верховна Рада ухвалила нещодавно у першому читанні законопроєкт про ветеранське підприємництво, який має на меті створити сприятливі умови для підтримки підприємницьких ініціатив ветеранів.

Один з його пунктів — введення ветеранського підприємництва у законодавчу термінологію, його визначення та особливості. Право на такий статус матимуть як самі ФОП або самозайняті ветерани, так і члени їхніх сімей, члени сімей загиблих ветеранів або захисників. Також це стосуватиметься юридичних осіб, понад 60% членів якої є вищевказаними особами або вони володіють не менше 60% статутного капіталу.

Інструментами підтримки таких підприємців будуть державні цільові, регіональні та місцеві цільові програм, програм розвитку для ветеранів. Це можуть бути гранти, пільгові кредити, компенсація відсоткових ставок за кредитами, підтримка у сфері лізингу тощо.

У законопроєкті вказано, що кошти на реалізацію таких програм мають передбачатися у державному та місцевих бюджетах, а фінансова підтримка ветеранських підприємств здійснюється також через Український ветеранський фонд, Український фонд підтримки підприємництва та інші бюджетні фонди та установи.

Податкові механізми

Ключовим буде запровадження податкових механізмів стимулювання ветеранського підприємництва. Зокрема, це може бути зменшення окремих податків, податкові канікули, податкові кредити тощо. Також йдеться про спрощення бюрократії та послаблення держнагляду, наприклад під час отримання дозвільних документів, скорочення строку процедур тощо.

Путівник для ветеранів

Також проєктом закону передбачається створення єдиного веб-порталу, який мав би стати путівником для ветеранів, які хочуть розпочати або розвивати власний бізнес.

На ньому буде зібрана вся потрібна інформація: які державні програми підтримки діють, які можливості є на регіональному та місцевому рівнях, які конкретні кроки допоможуть почати чи розширити свою справу. Тут можна буде дізнатися, як залучити інвестиції, де знайти партнерів та як вигідно представити свій бізнес.

Довідка Finance.ua:

від старту програми «Власна справа» в Україні переможцями стали вже 1150 ветеранів та членів родин учасників бойових дій стали переможцями. Держава інвестує в їхній бізнес загалом 540 млн грн;

раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що незабаром запрацює застосунок «Ветеран+»;

незабаром в українських громадах з’являться посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Середня заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб становитиме 17,9 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.