Шмигаль анонсував запуск застосунку «Ветеран+» — Finance.ua

Шмигаль анонсував запуск застосунку «Ветеран+» Сьогодні 09:14

Шмигаль анонсував запуск застосунку «Ветеран+»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незабаром запрацює застосунок «Ветеран+».

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

«Ще один важливий аспект — це викорінення бюрократичної тяганини завдяки цифровізації. Вже запрацювали застосунки „Армія+“ та „Резерв+“, а незабаром запрацює „Ветеран+“. Одночасно з цим реалізуємо нову ветеранську політику», — сказав Шмигаль.

За його словами, це нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів, максимальне спрощення процедур.

«Це підтримка ветеранського бізнесу і створення умов для навчання новим професіям з подальшим працевлаштуванням. Це лікування та реабілітація. Ставка на сучасні реабілітаційні центри, що працюватимуть за найкращими світовими стандартами», — додав прем’єр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запуск застосунку «Ветеран+» — сервіс для надання державних послуг ветеранам, який розробляється з урахуванням найкращого міжнародного досвіду. «Наш наступний крок, разом з іншими урядовими міністерствами — це застосунок „Ветеран+“ — сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід», — зазначив він.

УНН За матеріалами:

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