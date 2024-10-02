Шмигаль анонсував запуск застосунку «Ветеран+» — Finance.ua
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Шмигаль анонсував запуск застосунку «Ветеран+»

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Шмигаль анонсував запуск застосунку «Ветеран+»
Шмигаль анонсував запуск застосунку «Ветеран+»
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незабаром запрацює застосунок «Ветеран+».
Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.
«Ще один важливий аспект — це викорінення бюрократичної тяганини завдяки цифровізації. Вже запрацювали застосунки „Армія+“ та „Резерв+“, а незабаром запрацює „Ветеран+“. Одночасно з цим реалізуємо нову ветеранську політику», — сказав Шмигаль.
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За його словами, це нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів, максимальне спрощення процедур.
«Це підтримка ветеранського бізнесу і створення умов для навчання новим професіям з подальшим працевлаштуванням. Це лікування та реабілітація. Ставка на сучасні реабілітаційні центри, що працюватимуть за найкращими світовими стандартами», — додав прем’єр.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запуск застосунку «Ветеран+» — сервіс для надання державних послуг ветеранам, який розробляється з урахуванням найкращого міжнародного досвіду. «Наш наступний крок, разом з іншими урядовими міністерствами — це застосунок „Ветеран+“ — сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід», — зазначив він.
За матеріалами:
УНН
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