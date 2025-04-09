На порталі «Дія» відновили три послуги для бізнесу — Finance.ua

На порталі «Дія» відновили три послуги для бізнесу Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

На порталі «Дія» відновили три послуги для бізнесу

На порталі «Дія» відновили надання трьох послуг для бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Важливі сервіси для бізнесу та особистих справ знову на порталі Дія. Повернули три суперкорисні послуги, щоб у кілька кліків, а не з паперами в черзі», — сказано в повідомленні.

Які послуги знову доступні:

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Отримуйте довідки про нерухомість з кількох реєстрів в одному запиті.

Внесення змін до даних ФОП. «Оновили контактну інформацію, ПІБ або місцерозташування, хочете змінити види економічної діяльності? Знову оновлюйте ці дані для ФОПів без черг і паперів», — прокоментували в Мінцифрі.

Витяг з Єдиного державного реєстру. Тепер витяг про ФОП можна отримати безпосередньо на порталі.

Нагадаємо, раніше на порталі Дія запустили нову послугу для підприємців — декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Також на порталі «Дія» відновили можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодження або знищення житла.

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