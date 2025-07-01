iHaven: футуристические бункеры от украинской предпринимательницы Эльвиры Патерсон-Гавриловой — дом, который переживёт войну Сегодня 18:55 — Недвижимость

Полномасштабная война в Украине, геополитическая напряжённость в мире, угрозы блэкаутов, кибератак и климатических катастроф — всё это формирует новую реальность. Ответом на неё становятся не только политические или военные решения, но и архитектурные. Проект iHaven, созданный украинской бизнесвумен и футурологом Эльвирой Патерсон-Гавриловой, предлагает инновационный подход к безопасной жизни в XXI веке.

Безопасное жильё нового поколения

iHaven — это не просто сеть укрытий или бункеров. Это полноценные подземные жилые комплексы, обеспечивающие автономность и устойчивость в условиях чрезвычайных ситуаций. Они сочетают в себе современные технологии, экологичные материалы и продуманную архитектуру.

Ключевые характеристики систем iHaven:

• фильтрация воздуха и воды

• резервное электропитание

• спутниковая связь

• система «умный дом»

• тренажёрные залы

• мини-кинотеатры

• использование природных материалов — глины, дерева, стекла

«Мы все стали свидетелями того, как быстро может разрушиться привычная жизнь. Пандемия. Блэкауты. Война. И не только в Украине. Посмотрите на Израиль и Иран — там тоже летят ракеты. В такие моменты начинаешь ценить не площадь, а автономность», — говорит основательница iHaven Эльвира Патерсон-Гаврилова.

Архитектура, адаптирующаяся к угрозам

Типичный дом iHaven включает один этаж над землёй — с гостиной, кухней и спальней. Основная часть расположена под землёй: несколько спален, санузлы, технические помещения. Все дома соединены между собой подземными переходами, а в центре — общая точка сбора, обеспечивающая координацию в случае кризиса.

«Это дома, в которых можно жить уже сегодня. И главное — каждый такой дом соединён с соседними. Если происходит что-то серьёзное, можно перейти из одного в другой, не выходя наружу», — объясняет Эльвира.

От элитного продукта к глобальному тренду

Сегодня клиентами iHaven являются представители крупного бизнеса, владельцы частных самолётов и капитала. Но Эльвира уверена: со временем такие дома станут доступнее и трансформируют рынок недвижимости — так же, как это произошло с «умными» домами.

Особого внимания заслуживает сравнение со Швейцарией — единственной страной, где защитные укрытия рассчитаны на 100% населения. Однако, как подчёркивает Патерсон-Гаврилова:

«В Швейцарии — это просто бункеры. У нас — это дом. Настоящий. Современный. Комфортный. И главное — автономный».

Международное признание

Проект iHaven уже привлёк внимание на международном уровне. Компания стала генеральным партнёром благотворительного футбольного матча по инициативе принца Монако Альбера II. Этот факт свидетельствует не только о доверии к технологии, но и о востребованности темы безопасности среди влиятельных людей Европы.

Дом, который переживёт войну

В условиях, когда миллионы украинцев потеряли свои дома, а многие вынуждены спать в коридорах и подвалах, iHaven демонстрирует: архитектура может дать больше, чем просто бетонное укрытие.

«Я не могу остановить войну, но могу создать дом, который её переживёт», — говорит Эльвира.

Первый шаг в новую эпоху

В мире, где будущее становится всё менее предсказуемым, iHaven — это не футуризм, а ответ на реальные угрозы. Это возможность жить без страха, иметь дом, который не подведёт, и строить будущее, в котором безопасность — не привилегия, а норма.

iHaven — когда безопасное будущее начинается уже сегодня.

УНІАН По материалам:

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