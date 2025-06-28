Где в США придется больше всего и меньше всего заплатить за аренду однокомнатного жилья — Finance.ua
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Где в США придется больше всего и меньше всего заплатить за аренду однокомнатного жилья

Недвижимость
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Где в США придется больше всего и меньше всего заплатить за аренду однокомнатного жилья
Где в США придется больше всего и меньше всего заплатить за аренду однокомнатного жилья
Традиционно, что в США Северо-восточное и Западное побережье дороже на рынке недвижимости из-за густоты населения и экономических возможностей. А вот внутренние регионы предлагают покупателям более доступные варианты.
Какова статистика по медианной цене на 1-комнатную квартиру в разных городах США, передает портал Zumper.

Какие города США самые дорогие для аренды

Согласно данным, самым дорогим городом для аренды жилья является Нью-Йорк, где медианская аренда 1-комнатной квартиры достигает 4620 долларов в месяц.
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Второе место занимает Сан-Франциско — 3300 долларов, что делает город дорогим на Западном побережье.
Джерси-Сити занимает в рейтинге третье место с ценой почти в 3 тысячи долларов за аренду.
Следующими по списку идут города, такие как:
  • Бостон — 2 880 долларов;
  • Майами — 2 700 долларов;
  • Сан-Хосе — 2 660 долларов;
  • Арлингтон — 2 490 долларов;
  • Вашингтон, округ Колумбия и Лос-Анджелес — 2 300 долларов;
  • Сан-Диего — 2 280 долларов.
«Дело в том, что рост цен в популярных городах, таких как Нью-Йорк и Сан-Франциско, связан с инфляцией и спросом на качественное жилье. И в ближайшие месяцы разрыв между самыми дорогими и самыми дешёвыми рынками может еще больше увеличиться», — поясняется в издании.
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Стоимость только одной аренды в Нью-Йорке будет равна аренде почти 6 квартир в городе Акроне, штат Огайо.

В каких городах цены на аренду самые низкие

Самым дешёвым рынком недвижимости является город Акрон, штат Огайо. Здесь цена за аренду составляет всего 750 долларов в месяц.
Второе место занимает Вичита, штат Канзас, с 770 долларами за аренду.
В то же время третий город в рейтинге самых дешевых — Шривпорт, штат Луизиана, с 800 долларами за аренду.
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То есть дешевые рынки, например Акрон, остаются стабильными, ведь привлекают тех, кто ищет экономию.
Кроме того, в этом году рынок недвижимости США меняется не в пользу покупателей, ведь стоимость аренды растет быстрее самих зарплат американцев.
В таких городах, как Оклахома-Сити, Эль-Пасо, Линкольн, Небраска, Тусон, Де-Мойн, Уинстон-Сейлем и Альбукерке, цена за аренду варьируется от 890 долларов до 930 долларов.
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По материалам:
Телеканал 24
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