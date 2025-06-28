Где в США придется больше всего и меньше всего заплатить за аренду однокомнатного жилья — Finance.ua

Где в США придется больше всего и меньше всего заплатить за аренду однокомнатного жилья Сегодня 21:11 — Недвижимость

Где в США придется больше всего и меньше всего заплатить за аренду однокомнатного жилья

Традиционно, что в США Северо-восточное и Западное побережье дороже на рынке недвижимости из-за густоты населения и экономических возможностей. А вот внутренние регионы предлагают покупателям более доступные варианты.

Какова статистика по медианной цене на 1-комнатную квартиру в разных городах США, передает портал Zumper.

Какие города США самые дорогие для аренды

Согласно данным, самым дорогим городом для аренды жилья является Нью-Йорк, где медианская аренда 1-комнатной квартиры достигает 4620 долларов в месяц.

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Второе место занимает Сан-Франциско — 3300 долларов, что делает город дорогим на Западном побережье.

Джерси-Сити занимает в рейтинге третье место с ценой почти в 3 тысячи долларов за аренду.

Следующими по списку идут города, такие как:

Бостон — 2 880 долларов;

Майами — 2 700 долларов;

Сан-Хосе — 2 660 долларов;

Арлингтон — 2 490 долларов;

Вашингтон, округ Колумбия и Лос-Анджелес — 2 300 долларов;

Сан-Диего — 2 280 долларов.

«Дело в том, что рост цен в популярных городах, таких как Нью-Йорк и Сан-Франциско, связан с инфляцией и спросом на качественное жилье. И в ближайшие месяцы разрыв между самыми дорогими и самыми дешёвыми рынками может еще больше увеличиться», — поясняется в издании.

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Стоимость только одной аренды в Нью-Йорке будет равна аренде почти 6 квартир в городе Акроне, штат Огайо.

В каких городах цены на аренду самые низкие

Самым дешёвым рынком недвижимости является город Акрон, штат Огайо. Здесь цена за аренду составляет всего 750 долларов в месяц.

Второе место занимает Вичита, штат Канзас, с 770 долларами за аренду.

В то же время третий город в рейтинге самых дешевых — Шривпорт, штат Луизиана, с 800 долларами за аренду.

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То есть дешевые рынки, например Акрон, остаются стабильными, ведь привлекают тех, кто ищет экономию.

Кроме того, в этом году рынок недвижимости США меняется не в пользу покупателей, ведь стоимость аренды растет быстрее самих зарплат американцев.

В таких городах, как Оклахома-Сити, Эль-Пасо, Линкольн, Небраска, Тусон, Де-Мойн, Уинстон-Сейлем и Альбукерке, цена за аренду варьируется от 890 долларов до 930 долларов.

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Телеканал 24 По материалам:

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