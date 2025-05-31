Где в США зарабатывают больше всего: средние почасовые зарплаты по штатам — Finance.ua

Где в США зарабатывают больше всего: средние почасовые зарплаты по штатам Сегодня 12:08 — Мир

Где в США зарабатывают больше всего: средние почасовые зарплаты по штатам

За последние годы заработная плата в США выросла, однако многие семьи все еще ощущают давление высокой инфляции. Уровень оплаты труда значительно варьируется не только в зависимости от профессии, но и в зависимости от географического положения.

Visual capitalist рассказывает , где в США самые высокие средние зарплаты.

Средняя зарплата по штатам в 2025 году

Больше всего зарабатывают жители столицы страны — Вашингтона, округ Колумбия.

Читайте также Nvidia выпустит более дешевый ИИ-чип для Китая после ограничения экспорта из США

Средняя почасовая плата здесь составляет 52,89 доллара, что значительно превышает показатели всех штатов.

Это отражает концентрацию высокооплачиваемых рабочих мест в регионе в правительстве, юриспруденции и профессиональных услугах.

Высокий уровень зарплат в Вашингтоне объясняется концентрацией высокооплачиваемых рабочих мест в правительстве, юриспруденции и профессиональных услугах.

Массачусетс занимает второе место с показателем 42,50 доллара в час.

Читайте также Канада хочет присоединиться к масштабной оборонной инициативе Европы и уменьшить зависимость от США

Третье место занимает штат Вашингтон с показателем 41,82 доллара, а на четвертом месте — Калифорния с показателем 40,93 доллара.

Эти штаты, как правило, являются домом для крупных технологических, биотехнологических и финансовых центров.

Среди лидеров по зарплатам доминируют северо-восточные штаты, где Коннектикут и Нью-Йорк присоединяются к Массачусетсу с показателем выше отметки в 38 долларов в час.

В издании отмечают, что во многих южных и среднезападных штатах уровень оплаты значительно ниже. Например, в Айове ($30,94) и Индиане ($32,07) более типичны более скромные доходы.

Самые низкие почасовые зарплаты получают в Миссисипи (28,25 доллара) и Луизиане (29,17 доллара).

Для сравнения, разрыв в заработках между самым высоким (округ Колумбия) и низким (Миссисипи) показателем составляет более 24 долларов в час.

Читайте также Золото упало до минимума за неделю из-за решения суда США о тарифах

Федеральная минимальная заработная плата составляет 7,25 доллара в час для работников, на которых распространяется действие Закона о справедливых трудовых стандартах, хотя многие штаты установили собственные, часто более высокие, ставки минимальной заработной платы.

Напомним, по данным Минэкономики, в Украине в апреле 2025 года средняя заработная плата по вакансиям составляла 22 164 грн, а по резюме — 22 387 грн.

Как сообщили в Минфине, зарплаты чиновников в Украине продолжают расти. Они существенно превосходят средний уровень по стране.

В апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысяч гривен. По сравнению с апрелем прошлого года (48,0 тысячи гривен) она увеличилась на 19,3%.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.