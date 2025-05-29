Золото упало до минимума за неделю из-за решения суда США о тарифах — Finance.ua

Золото упало до минимума за неделю из-за решения суда США о тарифах Сегодня 12:24 — Банковские металлы

Золото упало до минимума за неделю из-за решения суда США о тарифах

После решения федерального суда США, который заблокировал большинство тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, цены на золото упали до минимума за неделю.

Об этом сообщает Reuters

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Спотовая цена на золото снизилась на 0,5% до 3 273,37 доллара за унцию, достигнув самого низкого уровня с 20 мая.

Так, 29 мая цена на золото достигла минимума за неделю после того, как федеральный суд США заблокировал «взаимные тарифы» президента Дональда Трампа. По мнению аналитиков Reuters, это «уменьшило привлекательность металла как безопасной гавани, в то время как крепкий доллар еще больше давил на цены на драгоценный металл».

УНН По материалам:

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