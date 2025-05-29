Канада хочет присоединиться к масштабной оборонной инициативе Европы и уменьшить зависимость от США — Finance.ua

Канада хочет присоединиться к масштабной оборонной инициативе Европы и уменьшить зависимость от США Сегодня 12:42 — Мир

Фото: премьер-министр Канады Марк Карни, Getty Images

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к масштабной инициативе ReArm Europe — европейскому плану перевооружения, рассчитанному на пять лет, Канада надеется получить конкретные результаты до 1 июля, когда страна будет отмечать День Канады.

Об этом Карни сказал на телеканале CBC.

«Семьдесят пять центов с каждого доллара капитальных расходов на оборону идут в Соединенные Штаты. Это глупо», — заявил Карни.

После заявлений Карни президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что его администрация ведет переговоры с Канадой о присоединении к американской системе противоракетной обороны «Золотой купол». По его словам, она обойдется Канаде в 61 миллиард долларов, если та останется самостоятельным государством.

«Но она будет стоить ноль долларов, если Канада станет нашим любимым 51-м штатом. Они рассматривают это предложение!» — написал Трамп.

Марк Карни после встречи с Трампом в Овальном кабинете опроверг возможность присоединения к США, заявив, что Канада останется независимым государством.

27 мая Европейский Союз (ЕС) принял запуск инструмента Security Action for Europe (SAFE) на 150 миллиардов евро для совместных оборонных закупок и поддержки Украины.

Главная цель — усилить обороноспособность Европы, закрыть критические пробелы в возможностях и увеличить производственную мощность европейской оборонной промышленности.

SAFE — первая часть оборонного плана Еврокомиссии ReArm Europe/Readiness 2030, общий объем которого может превысить 800 миллиардов евро. Запуск SAFE запланирован на 29 мая 2025 года — на следующий день после публикации регламента в Официальном журнале ЕС.

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