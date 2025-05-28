Трамп предложил Канаде бесплатный «Золотой купол» в обмен на потерю независимости — Finance.ua

Трамп предложил Канаде бесплатный «Золотой купол» в обмен на потерю независимости Сегодня 11:12

Канаде необходимо будет заплатить 61 млрд долларов, чтобы присоединиться к системе противоракетной обороны с помощью космических перехватчиков «Золотой купол».

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Truth Social

Трамп снова подколол Оттаву, заявив, что он готов защищать Канаду бесплатно, если страна решит присоединиться к Соединенным Штатам.

«Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной системы „Золотой купол“, что это будет стоить 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной, но обойдется НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если они станут нашим заветным 51-м штатом», — написал Трамп в сообщении.

Трамп утверждает, что Канада якобы «рассматривает предложение».

Проект Трампа

На прошлой неделе Трамп подробно рассказал о своих амбициозных планах по созданию щита для защиты США от угроз, включая баллистические ракеты, гиперзвуковые и передовые крылатые ракеты, заявив, что он будет полностью работоспособен до конца его срока.

Как отмечает Bloomberg, технология для плана Трампа не проверена, особенно использование космических перехватчиков для сбивания приближающихся баллистических ракет.

Президент США заявил, что проект обойдется в 175 млрд. долларов в целом, а Конгресс ищет 25 млрд. долларов для начала работы над проектом. Однако Бюджетное управление Конгресса обнаружило, что США, возможно, придется потратить до 542 млрд. долларов за 20 лет, чтобы полностью разработать и запустить перехватчики космического базирования.

Премьер-министр Канады Марк Карни на прошлой неделе подтвердил, что Канада рассматривает возможность присоединения к проекту США, но отказался назвать его стоимость и сообщил, что обсуждения находятся на ранней стадии.

США и Канада уже давно поддерживают тесные отношения, но эти связи подверглись испытанию со стороны Трампа, который начал торговую войну против Канады и открыто призвал ее стать 51-м штатом США.

С 1950-х годов у Канады и США — общая система противовоздушной обороны, известная как Североамериканское командование воздушно-космической обороны (North American Aerospace Defense Command, или Norad). В 2022 году Канада представила долгосрочный план на сумму 38,6 млрд. канадских долларов (28 млрд. долларов США) по внесению вклада в модернизированную систему Norad.

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