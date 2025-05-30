Сколько зарабатывают европейцы на недвижимости в разных странах — Finance.ua
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Сколько зарабатывают европейцы на недвижимости в разных странах

Недвижимость
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Сколько зарабатывают европейцы на недвижимости в разных странах
Сколько зарабатывают европейцы на недвижимости в разных странах
По данным Евростата (службы Евросоюза, занимающейся сбором статистической информации по странам-членам ЕС), рентабельность инвестиций в недвижимость Европы колеблется в среднем от 3 до 8% в зависимости от страны и типа объекта.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Так, в Германии средняя рентабельность аренды составляет около 4%, а в Испании такой показатель может достигать 6−7%. Прирост капитала тоже значительно варьируется. В странах Восточной Европы, таких как Чехия и Польша, цены на недвижимость растут быстрее.
Если сравнивать доходность в разных странах Европы, показатели будут следующими:
  • Германия: 4% (доход от аренды), 3−5% (общий прирост капитала из-за повышения себестоимости);
  • Франция: 3−5% (аренда), 2−4% (прирост капитала);
  • Испания: 6−7% (аренда), 5−8% (прирост капитала);
  • Польша: 5−7% (аренда), 6−10% (прирост капитала).
Сколько зарабатывают европейцы на недвижимости в разных странах
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Разница есть. И особенно она заметна в пересчете на долгосрочную перспективу. Понятно, что на прибыльность вложений в недвижимость оказывает влияние и экономическая ситуация в странах, и спрос на жилье, и даже законодательство.
Подробнее о доходности инвестиций в недвижимость разного типа читайте в статье по ссылке.
Также напомним, что цены на жилье в Украине продолжают постепенно расти, но темпы повышения меньше общей инфляции. По данным Госстата, цены на квартиры в первом квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 11,2%. В то же время годовая инфляция в марте составила 14,6%.
Война и экономическая нестабильность трансформировали спрос на недвижимость в Украине, а новые тренды создали уникальные возможности для заработка. Владельцы жилья и инвесторы могут получать прибыль через аренду, перепродажу недвижимости или даже субаренду коммерческих помещений. О четырех вариантах, как зарабатывать на недвижимости в Украине — рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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