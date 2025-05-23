Сколько стоят квартиры в Киеве и европейских столицах — сравнение (инфографика) Сегодня 09:07 — Недвижимость

Сколько стоят квартиры в Киеве и европейских столицах — сравнение (инфографика)

Цены на 1-комнатные квартиры остаются одним из самых популярных индикаторов доступности жилья в европейских столицах. В мае 2025 года рынок недвижимости в Киеве, Варшаве, Праге, Берлине и Софии демонстрирует неравномерную динамику: в одних городах фиксируется стабилизация цен, в других — замедление роста или даже незначительное удешевление. Рассказываем, сколько стоит новая однокомнатная квартира в каждом из пяти городов.

Киев: доступность с перспективами

Несмотря на войну, первичный рынок в Киеве демонстрирует осторожное, но уверенное восстановление. Цены на однокомнатные квартиры зависят от района, застройщика и степени готовности дома.

Средняя цена за квадратный метр, по данным портала ЛУН , составляет 1 470 долл., что дает среднюю стоимость однокомнатной квартиры (40 кв. м) — 58 800 долл.

Самые дорогие предложения в Печерском районе достигают 2500−3000 долл. за кв. м (100 000−120 000 долл. за квартиру). Самые дешевые варианты в Деснянском районе — от 900 за кв. м (36 000 долл. за квартиру).

Спрос поддерживается программами, как «єОселя», а рост цен на 5−10% ожидается до конца 2025 года из-за инфляции и ограниченного предложения.

Варшава: спрос держится, цены выросли

Варшава — одна из лидеров по ценам на жилье среди столиц Центральной Европы. Активный спрос со стороны иностранцев, включая украинцев, поддерживает высокую стоимость квадратного метра.

Средняя цена за квадратный метр, по данным сервиса Properstar , — 3 270 долл., поэтому средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 130 800 долл.

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Самые дорогие новостройки в районе Śródmieście стоят 4 905 долл. за кв. м (196 200 долл. за квартиру). Бюджетные предложения в Białołęka — 2 180 за кв. м (87 200 долл. за квартиру).

Несмотря на определенное охлаждение рынка, застройщики удерживают цены из-за ограниченного предложения и инфляционных ожиданий.

Прага: дефицит земли и бюрократия толкают цены вверх

В Чехии одни из самых суровых правил застройки в ЕС, что в сочетании с ограниченным объемом доступной земли рекордно взвинчивает цены. Правительство обещает реформы в сфере строительства, однако существенный эффект в 2025 году еще не заметен.

Средняя цена за квадратный метр, по данным портала Expats , — 4 632,5 долл., что дает среднюю стоимость квартиры — 185 300 долл.

В центре (Praha 1) цены составляют 6 540 долл. за кв. м (261 600 долл. за квартиру). Более доступные варианты в Praha 9 — от 3 488 за кв. м (139 520 долл. за квартиру).

Спрос поддерживается туристической привлекательностью и экономической устойчивостью.

Берлин: рынок замедлился, но цены остаются высокими

В Берлине цены на первичное жилье достигли пика еще в 2023—2024 годах, после чего рынок вошел в стабилизацию. В мае 2025 года средняя стоимость квадратного метра несколько снизилась, но однушки все равно остаются дорогими.

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Средняя цена за квадратный метр, по данным сервиса Properstar , — 6 540 долл., средняя стоимость однокомнатной квартиры — 261 600 долл.

В районе Mitte цены достигают 8720−10 900 долл. за кв. м (348 800−436 000 долл. за квартиру). Самые дешевые предложения в Marzahn — от 4 360 долл. за кв. м (174 400 долл. за квартиру).

Рынок привлекает инвесторов, но высокие цены затрудняют доступ для местных.

София: самое бюджетное жилье среди европейских столиц

Болгарская столица остается самой доступной по стоимости новых квартир. Однако даже здесь в 2025 году наблюдается постепенное подорожание — прежде всего в центральных районах.

Средняя цена за квадратный метр, по данным сервиса Bulgarian Properties , — 1 744 долл., что дает среднюю стоимость квартиры на уровне 69 760 долл.

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В центре города цены достигают 2398 долл. за кв. м (95 920 долл. за квартиру). Самые дешевые предложения в Lyulin — от 1 090 за кв. м (43 600 долл. за квартиру).

Для инвесторов София остается привлекательной из-за доступности и стабильного спроса, но менее ликвидной по сравнению с Варшавой или Прагой.

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