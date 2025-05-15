В Германии подорожает аренда жилья — Finance.ua

В Германии подорожает аренда жилья Сегодня 09:30 — Личные финансы

В Германии подорожает аренда жилья

Новые платежки за коммунальные услуги сильно ударят по кошельку квартиросъемщиков в Германии.

Аренда жилья подорожает по всей стране, сообщает Welt.

Оператор услуг Ista (Ista — немецкая компания — поставщик услуг в сфере энергетики и недвижимости. — Ред.) уже приготовил счета за отопление и горячее водоснабжение в многоквартирных домах за 2024 год. В домах с газовой отопительной системой услуга подорожала почти на треть.

Плата за газ за 2024 год возросла на 7% по сравнению с 2023 годом.

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Арендаторы будут платить по этим счетам с мая до конца декабря 2025 года.

Такой взрывной рост сумм в счетах обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, закончилось действие ценовых ограничений на энергоносители. Кроме того, сниженный ранее НДС на централизованное теплоснабжение и газ снова увеличен до 19%.

Во-вторых, изменение цен для потребителей услуг по централизованному отоплению было отложено из-за того, что договоры с поставщиками заключены на длительный срок.

Суммы в платежках будут разниться по регионам. Издание приводит усредненный пример: арендаторы типовой 70-метровой квартиры вместо прежних 830 евро будут платить 1055 евро.

Однако не всем стоит огорчаться, так как данные изменения касаются централизованных газовых систем отопления и подогрева воды. В домах, в которых системы работают на мазуте, цена, наоборот, снизится.

Для такой же квартиры площадью 70 кв. м плата уменьшится на 12% и составит примерно 892 евро.

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Цены на отопление формируют поставщики услуг в регионах, которые в большинстве своем являются монополистами и действия которых часто подвергаются критике со стороны Федеральной ассоциации организаций потребителей.

Согласно информации Tagesschau, еще до нынешнего рекордного подорожания около 3% жителей Германии постоянно экономили на отоплении.

На портале Verivox недавно был проведен опрос потребителей коммунальных услуг. Выяснилось, что прошлой зимой 1,8 миллиона людей по всей стране мерзли в холодных квартирах. Особенно страдали те, у кого газовая система отопления.

Еще 13 миллионов людей отметили, что вынуждены были существенно снизить «температуру комфорта» по той же причине — с целью экономии. Понятно, что теперь пояса придется затянуть еще туже.

Справка Finance.ua:

по данным Евростата, в феврале 2025 года в Германии находилось 1 177 800 украинцев со статусом временной защиты ЕС.

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