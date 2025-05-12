Amazon преуспевает в Германии — Finance.ua

Amazon преуспевает в Германии Сегодня 18:34 — Фондовый рынок

Amazon преуспевает в Германии

Американский торговый гигант Amazon находится на подъеме, несмотря на экономический спад в мире в целом. Растет прибыль, инвестиции и количество рабочих мест, сообщает Tagesschau

В Германии концерн обеспечил постоянной работой 40 тысяч человек. Количество рабочих мест удвоилось за последние пять лет, то есть со времен пандемии коронавируса, которая вызвала бум онлайн-торговли.

За 2024 год рост числа рабочих мест по всей Германии составил 10%.

Немецкий рынок онлайн-торговли представляет особый интерес для Amazon, ведь для миллионов граждан Германии он давно стал основным местом для покупок.

«Здесь мы прочно обосновалась 25 лет назад, — говорит генеральный директор Amazon Germany Рокко Бройнигер. — Недавно открыли новые штаб-квартиры — в Берлине и Мюнхене».

В стране работают более 100 филиалов американской компании. И это не только логистические, сортировочные, распределительные центры.

В Аахене и Дрездене проводятся научные исследования и опытно-конструкторские работы по совершенствованию голосовых и облачных сервисов.

Amazon не скупится ни на научные изыскания, ни на инновации, ни на расширение бизнеса, ибо в электронной коммерции он видит мощный драйвер для развития своего бизнеса, для торговли и экономики в целом.

Есть план вложить несколько сотен миллионов евро в реконструкцию логистического центра Верне, Северный Рейн-Вестфалия, а также в создание двух новых — в Баварии и в Саксонии-Анхальт. Благодаря этому еще около двух тысяч человек будут обеспечены работой.

Для оптимизации бизнес-процессов и ускорения доставки заказов клиентам компания работает над созданием роботов, которые смогут облегчить работу сотрудникам, быстро находить, правильно распределять и хранить товары.

Разрабатываются специальные приложения искусственного интеллекта и внедряются прочие инновации.

Справка Finance.ua:

в Украине около 11 миллионов интернет-покупателей, которые в среднем в год совершают 17 покупок онлайн на сумму 1300 гривен;

больше всего средств в интернете украинцы тратят на электронику, продукты питания и алкоголь, лекарства и медицинские изделия;

треть покупателей предпочитают онлайн-шопинг, а пятая часть все еще совершают покупки в традиционных магазинах.

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