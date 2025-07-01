Бизнес-активность снижается: в каких сферах чаще всего украинцы открывают бизнес во время войны — Finance.ua

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Бизнес-активность снижается: в каких сферах чаще всего украинцы открывают бизнес во время войны

Личные финансы
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Бизнес-активность снижается: в каких сферах чаще всего украинцы открывают бизнес во время войны
Бизнес-активность снижается: в каких сферах чаще всего украинцы открывают бизнес во время войны
С начала года в Украине зарегистрировали 161 264 новых бизнеса. Это на 34 227 меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 19 215 — юридических лиц, 142 049 — физических лиц-предпринимателей. Для сравнения в I полугодии 2024 года было зарегистрировано 176 276 новых бизнесов, из них 19 526 компаний, 156 750 физических лиц-предпринимателей.
Об этом свидетельствуют данные сервиса анализа вновь созданного бизнеса в реальном времени на платформе больших данных Vkursi.
В структуре собственности 505 новых компаний, зарегистрированных в первом полугодии 2025 года, есть иностранные граждане и компании. В прошлом году за то же время таких компаний было 627.
Инфографика: Vkursi
Инфографика: Vkursi

Динамика регистраций

В первом полугодии 2025 года пик регистраций юридических лиц и физических лиц-предпринимателей пришелся на июнь — 29 554 регистрации.
Больше физических лиц-предпринимателей было зарегистрировано именно в июне, а юридических лиц — в марте.
Инфографика: Vkursi
Инфографика: Vkursi

Самые популярные КВЭДы

В первом полугодии 2025 года наиболее активно регистрировали бизнес в сфере оптовой и розничной торговли. В топ-5 видов деятельности (КВЭД) по количеству зарегистрированных юридических лиц вошли:
  • оптовая и розничная торговля — 4089;
  • предоставление других видов услуг — 2459;
  • перерабатывающая промышленность — 1421;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность — 1277;
  • деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 1195.
Самыми распространенными КВЭД среди физических лиц-предпринимателей стали:
  • оптовая и розничная торговля — 54 831;
  • информация и телекоммуникации — 20 176;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность — 14 908;
  • временное размещение и организация питания — 6 873;
  • предоставление других видов услуг — 7354.
Следует отметить, что по КВЭДу «Предоставление других видов услуг» наиболее распространенными видами деятельности среди юридических лиц и физических лиц-предпринимателей являются:
  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
  • деятельность по обеспечению физического комфорта;
  • организацию захоронений и оказание смежных услуг.

Города-лидеры и аутсайдеры

Лидер по темпу создания бизнеса — Киев. Всего здесь зарегистрировали 25 382 новых бизнеса, наиболее активно в сфере:
  • продажа товаров оптом и в розницу — 6 043;
  • IT связь и медиа — 4 727;
  • консультации и исследования — 4 168.
Инфографика: Vkursi
Инфографика: Vkursi
Всего в Киеве за первое полугодие появилось 5902 компании и 19 480 ФЛП. Больше всего юридических лиц зарегистрировали в Шевченковском районе столицы — 1326, а меньше всего — в Деснянском — 205. Если говорить о Киевской области, то больше всего новых юридических лиц появилось в Бучанском районе — 583, а меньше всего — в Вышгородском — 87.
Регионами-лидерами по деловой активности стали:
  • Днепропетровская область, где зарегистрировано 15 016 новых юридических и физических лиц-предпринимателей;
  • Львовская — 12 402;
  • Киевская — 11 725;
  • Одесская область — 11 575;
  • Харьковская — 10 566.
Инфографика: Vkursi
Инфографика: Vkursi
Меньше всего регистраций в первом полугодии 2025 года зафиксировано в Луганской области — 218. Из них: 4 — юридические лица, 214 — физические лица-предприниматели. Больше всего предпринимателей регистрировали бизнес в сферах оптовой и розничной торговли, информационных технологий и телекоммуникаций.
Несколько лучше ситуация в Херсонской области, где зарегистрировано 63 юридических лица и 1 092 ФЛП. Общее количество новых бизнесов в области — 1155. В Донецкой области зарегистрировано почти вдвое больше бизнесов — 1995, в том числе 42 юридического лица и 1953 физических лиц-предпринимателей.
В Тернопольской области появилось 3375 новых бизнесов (в том числе 321 юридических лиц и 3054 ФЛП), в Закарпатской области — 3483, из них 430 юридических лиц и 3053 ФЛП).
По материалам:
Finance.ua
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