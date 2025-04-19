ТОП-3 страны по количеству украинских беженцев — Finance.ua
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ТОП-3 страны по количеству украинских беженцев

Мир
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ТОП-3 страны по количеству украинских беженцев
ТОП-3 страны по количеству украинских беженцев
Статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 28 февраля имели более 4,3 миллиона человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения россии.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Евростата, отражающие динамику перемещения украинцев в странах ЕС.
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Наибольшее количество лиц с временной защитой продолжают принимать:
  • Германия — 1 177 800 человек (27,3% от всего количества в ЕС)
  • Польша — 994 790 человек (23,1%)
  • Чехия — 397 750 человек (9,2%)

В каких странах выросло количество украинцев

По сравнению с январем 2025 года общее количество людей под временной защитой в ЕС увеличилось на 21 015 человек, что составляет прирост в 0,5%.
Наибольший прирост наблюдался в:
  • Германии — +7 550 человек (+0,6%)
  • Чехии — +2 765 человек (+0,7%)
  • Испании — +1 885 человек (+0,8%)
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В то же время уменьшение зафиксировано только в двух странах:
  • Австрия — -430 человек (-0,5%)
  • Франция — -410 человек (-0,7%)
На 28 февраля более 98,4% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины.
Почти половина получателей составляли взрослые женщины (44,7%), дети — почти треть (31,8%), взрослые мужчины — 23,4% от общего количества.

Справка Finance.ua:

  • европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались у них. Прежде всего это касается стран, наиболее зрелых в вопросе миграционной политики;
  • Германия делает значительные шаги по ограничению притока беженцев. Планирует сократить ежегодное количество заявок на получение убежища до 100 тысяч;
  • Чешское Министерство внутренних дел обнародовало обновленную статистику по результатам завершенной регистрации на продление временной защиты. Зарегистрированных беженцев из Украины в Чехии стало меньше почти на 34 тысячи.

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По материалам:
Укрінформ
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