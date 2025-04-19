ТОП-3 страны по количеству украинских беженцев — Finance.ua

ТОП-3 страны по количеству украинских беженцев
Статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 28 февраля имели более 4,3 миллиона человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения россии.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Евростата, отражающие динамику перемещения украинцев в странах ЕС.
Наибольшее количество лиц с временной защитой продолжают принимать:
- Германия — 1 177 800 человек (27,3% от всего количества в ЕС)
- Польша — 994 790 человек (23,1%)
- Чехия — 397 750 человек (9,2%)
В каких странах выросло количество украинцев
По сравнению с январем 2025 года общее количество людей под временной защитой в ЕС увеличилось на 21 015 человек, что составляет прирост в 0,5%.
Наибольший прирост наблюдался в:
- Германии — +7 550 человек (+0,6%)
- Чехии — +2 765 человек (+0,7%)
- Испании — +1 885 человек (+0,8%)
В то же время уменьшение зафиксировано только в двух странах:
- Австрия — -430 человек (-0,5%)
- Франция — -410 человек (-0,7%)
На 28 февраля более 98,4% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины.
Почти половина получателей составляли взрослые женщины (44,7%), дети — почти треть (31,8%), взрослые мужчины — 23,4% от общего количества.
Справка Finance.ua:
- европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались у них. Прежде всего это касается стран, наиболее зрелых в вопросе миграционной политики;
- Германия делает значительные шаги по ограничению притока беженцев. Планирует сократить ежегодное количество заявок на получение убежища до 100 тысяч;
- Чешское Министерство внутренних дел обнародовало обновленную статистику по результатам завершенной регистрации на продление временной защиты. Зарегистрированных беженцев из Украины в Чехии стало меньше почти на 34 тысячи.
Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐
Поделиться новостью