В Чехии уменьшается количество зарегистрированных украинских беженцев — Finance.ua

В Чехии уменьшается количество зарегистрированных украинских беженцев Сегодня 18:00 — Личные финансы

В Чехии уменьшается количество зарегистрированных украинских беженцев

Чешское Министерство внутренних дел обнародовало обновленную статистику по результатам завершенной регистрации на продление временной защиты. Зарегистрированных беженцев из Украины в Чехии стало меньше почти на 34 тысячи.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Для не зарегистрировавшихся до 15 марта статус временной защиты завершился 31 марта. Тем, кто зарегистрировался, временная защита считается продленной — до 30 сентября, а после посещения отделения МВД и получения новой визовой вклейки — до конца марта 2026 года.

По состоянию на конец дня в воскресенье, 6 апреля, в Чехии было зарегистрировано 366 388 человек с действующей временной защитой в связи с войной россии против Украины. Неделей ранее, по состоянию на конец дня 30 марта, когда временная защита еще действовала и в отношении незарегистрированных, таких было 400 612 человек.

В Министерстве внутренних дел Чехии ранее сообщали, что, по предварительным данным, зарегистрировались на продление временной защиты «около 350 тысяч человек», но обращали внимание, что эти данные не окончательны.

Читайте также Чехия потратила 63 миллиарда крон на беженцев: сколько денег вернулось

За последние две недели марта, то есть уже после завершения регистрации, количество зарегистрированных беженцев в Чехии выросло на 1310 человек.

В прошлом 2024 году количество зарегистрированных беженцев из Украины по результатам мартовской регистрации на продление временной защиты уменьшилось более чем на 51 тысячу человек — с 389 803 до 338 736.

Читайте также Беженцы в Чехии могут получить помощь в случае чрезвычайной ситуации: как это сделать

Напомним, правительство Чехии намерено внедрять более жесткую политику в отношении искателей убежища и проживающих в стране иностранных граждан. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение в парламенте уже в апреле 2025 года.

18 марта 2025 года правительство Чехии приняло решение о введении специального долгосрочного вида на жительство для граждан Украины, которые находятся в стране со статусом временной защиты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.