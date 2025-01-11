Беженцы в Чехии могут получить помощь в случае чрезвычайной ситуации: как это сделать — Finance.ua

Беженцы в Чехии могут получить помощь в случае чрезвычайной ситуации: как это сделать Сегодня 16:04 — Личные финансы

Беженцы в Чехии могут получить помощь в случае чрезвычайной ситуации: как это сделать, Фото: sd.ua

У украинских беженцев с временной защитой в Чехии есть возможность получения чрезвычайной неотложной помощи (MOP). Денежные средства предназначены для лиц, которые не способны самостоятельно справиться со сложной жизненной ситуацией из-за социального и финансового положения.

Правительство труда Чехии объяснило , когда и как можно получить средства.

В каких ситуациях можно получить помощь

MOP для единовременных затрат. Например, на депозит (kauce) при переезде в другое жилье, медицинское освидетельствование, билет для добровольного возвращения в Украину, расходы на перевозку умершего.

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Максимальный размер помощи не определен — он может покрыть все необходимые расходы полностью.

MOP вследствие непредсказуемой ситуации, которая угрожает потерей жилья или необходимых ресурсов.

К примеру, помощь на оплату первой арендной платы после переезда из аварийного жилья или повышенных затрат на электроэнергию.

Общая максимальная сумма помощи составляет 40-кратный размер прожиточного минимума (194 400 крон) за 12 месяцев.

Несмотря на то, что этот вид MOP может предоставляться несколько из-за одного события, помощь не предназначена для постоянного покрытия больших расходов на жилье.

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Лицо с временной защитой, не имеющее достаточной поддержки через HuD или не имеющее права на нее, должно активно искать более доступное и дешевле жилье.

Помощь в этом могут оказать социальные работники Управления труда, местных органов власти и некоммерческие организации.

В определенный период времени в отдельных и обоснованных случаях предоставление этого типа MOP не исключается.

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MOP из-за угрозы серьезного вреда здоровью для лиц, имеющих доход ниже прожиточного минимума (3 130 крон).

Назначение HuD всегда имеет приоритет. Эту помощь может получить, например, иностранец, у которого еще нет визы.

Как получить помощь

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в Управление труда по месту жительства. Заявку и инструкцию по ее заполнению можно найти на сайте.

В заявлении о предоставлении чрезвычайной неотложной помощи следует указать гуманитарную помощь как доход. Однако сама чрезвычайная неотложная помощь не считается доходом, поэтому в заявке на получение гуманитарной помощи ее не нужно указывать.

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Кроме того, для лиц, лишившихся жилья из-за наводнения, доступна новая форма MOP на временное жилье.

Максимальный размер помощи составляет от 15 тыс. крон на 1 человека до 24 000 крон на 4 и более человек в семье.

Больше информации об этом виде MOP, требованиях и формуляр можно найти на сайте

Справка Finance.ua:

по последним данным чешского МВД, на сегодняшний день в Чехии находятся 386 782 украинца с временной защитой;

прогнозируется, что около 60% беженцев может остаться в Чехии даже после окончания войны в Украине;

депутаты парламента Чехии одобрили закон Lex Ukraine VII, который позволит продлить временную защиту для беженцев из Украины, которых сейчас в Чехии около 380 тысяч, еще на год.

НВ По материалам:

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