Сколько стоит арендовать жилье в Чехии — Finance.ua

Сколько стоит арендовать жилье в Чехии
Сегодня Чехия — безопасный и стабильный вариант для граждан Украины, спасающихся от войны.
Чехия — третья по популярности среди украинцев. Многие наши граждане уехали в Чехию, ведь с началом полномасштабной войны эта страна предоставляла бесплатное жилье беженцам, выплачивала ежемесячное пособие и всячески способствовала интеграции как взрослых украинцев, так и школьников. И хотя финансовую поддержку отменили, многие украинцы нашли работу и создали серьезную конкуренцию местным жителям.
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Еще одна причина, почему выбирают эту страну — доступные цены для комфортного проживания, в том числе и на жилье. По данным Numbeo, арендовать однокомнатную квартиру можно по цене от 600 до 750 евро в месяц. Аренда трехкомнатной обойдется в 950 — 1 300 евро.
Стоимость аренды квартир зависит от города и района. К примеру, в Праге это значительно дороже, чем в Брно или Остраве. Также цена зависит от расположения квартиры. К примеру, в Праге однокомнатную квартиру в центре можно снять за 680 евро, тогда как в более отдаленных районах — за 450−500 евро.
Значительно дешевле жить в таких городах как Брно и Пльзень. Арендовать квартиру на месяц там можно только за 360−400 евро, а в маленьких городах еще дешевле, до 350 евро в месяц.
Однако арендаторам нужно быть готовым к тому, что при заключении договора аренды большинство арендодателей просят внести залог. Ее размер может быть равен размеру оплаты нескольких месяцев аренды. Также в стоимость аренды могут быть включены коммунальные услуги, однако этот вопрос следует уточнить отдельно.
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Что касается посуточной аренды жилья, то здесь она достаточно дорогая. Например, номер в гостинице в Праге в сутки будет стоить 150−250 евро. Заночевать в хостеле можно, заплатив до 100 долларов за ночь. В Брно цены ниже, номер в отеле стоит в среднем 70 — 150 евро в сутки.
Где дороже всего и дешевле всего жить в Европе, читайте в статье Finance.ua:
👉 Сколько стоит арендовать жилье в Европе
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