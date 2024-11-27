Минимальные зарплаты в Польше и Чехии — Finance.ua

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Минимальные зарплаты в Польше и Чехии

Личные финансы
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Минимальные зарплаты в Польше и Чехии
Минимальные зарплаты в Польше и Чехии
Минимальная зарплата — важный показатель экономической стабильности и уровня жизни в разных странах. В Европе минимальные зарплаты варьируются в зависимости от экономических условий, политики правительств и отраслевых договоренностей. В 2024 году наблюдается интересная тенденция повышения минимальных зарплат в ряде стран.
Об этом говорится в статье Finance.ua Минимальные зарплаты в странах Европы: как они могут измениться в 2025 году.

Польша

В Польше — одна из самых низких минимальных зарплат среди европейских стран, на уровне 3 261,53 злотых (756 евро или 33 101,6 грн) в месяц во второй половине 2024 года. Это рост на 15% по сравнению с 2023 годом.
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Однако Польша демонстрирует быстрый экономический рост, что позволяет увеличивать минимальные зарплаты, хотя они все еще значительно ниже, чем в других западноевропейских странах.

Чехия

В 2024 году минимальная заработная плата в Чехии составляет 18,900 крон в месяц, что примерно эквивалентно 745 евро (32 527,7 грн). Это увеличение на 9,2% по сравнению с предыдущим годом, когда минимальная заработная плата составляла 17 300 крон (29 958,4 грн).
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Кроме того, для разных категорий работников предусмотрены разные ставки: для менее квалифицированных работников (например, помощников поваров или уборщиков) ставка составляет 18 900 крон (32 527,7 грн), а для более квалифицированных специалистов, таких как финансовые аналитики или директора, минимальная зарплата может достигать 37 800 крон (65 467,8) в месяц.
Напомним, с 1 июня этого года украинцы в Чехии могут воспользоваться программой возвращения беженцев в Украину. Программа рассчитана на 430 человек, а воспользовались возможностью 11 человек. В целом заинтересованность в том, чтобы воспользоваться чешской программой помощи беженцам с добровольным возвращением в Украину, выразили 57 человек, но некоторые забрали свое прошение назад, потому что решили возвращаться позже или выехали самостоятельно.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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