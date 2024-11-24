Какое количество украинцев официально работает в Польше — Finance.ua

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Какое количество украинцев официально работает в Польше

Мир
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Какое количество украинцев официально работает в Польше
Какое количество украинцев официально работает в Польше
На конец сентября 2024 года официально работающими в Польше зарегистрировано 779,3 тыс. граждан Украины. В то же время трудоустроенных мужчин больше, чем женщин.
Об этом пишет wprost. pl со ссылкой на данные польского Учреждения социального страхования (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
Как пишет издание, среди миллиона застрахованных иностранцев в Польше более трех четвертей — граждане Украины.
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В то же время почти 780 тыс. работающих украинцев в Польше — 406,5 тыс. мужчин и 372,7 женщин.

Где больше всего трудоустроенных украинцев

Больше всего украинцев работают в Мазовецком воеводстве — 188,1 тыс. человек. Среди рабочих преобладают люди от 30 до 44 лет.

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Число украинцев в Польше постепенно растет. В начале года их было 755 тыс., а в 2022 году — 746 тыс.
До начала полномасштабной войны эта цифра составляла чуть более полумиллиона.
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Напомним, в следующем году взнос на медицинское страхование в Польше составит 9%, но будет рассчитываться с 75% размера минимальной заработной платы. В 2025 году размер минимальной заработной платы составит 4666 злотых, поэтому на медицинское страхование будет отчисляться 314,96 злотых.
Люблинское воеводство в Польше готовится к потенциальному новому потоку украинских беженцев. Серьезных сигналов о большом наплыве украинцев пока нет, однако в случае ухудшения ситуации подготовка усиливается.
По материалам:
УНН
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