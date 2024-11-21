В Польше назвали главную проблему при трудоустройстве иностранцев — Finance.ua

В Польше назвали главную проблему при трудоустройстве иностранцев Сегодня 11:25 — Мир

В Польше назвали главную проблему при трудоустройстве иностранцев

Все больше польских компаний трудоустраивает иностранных рабочих. По последним данным, в Польше легально работает более миллиона иностранцев из более чем 150 стран. Однако процесс трудоустройства иностранцев до сих пор сложный с точки зрения юридической составляющей и коммуникации, пишет inpoland.net.pl.

Преимущественно мигранты из-за пределов ЕС работают на производстве или выполняют другую физическую работу. Однако в ходе презентации последнего отчета EWL было отмечено, что иностранцы чаще находят работу в качестве специалистов и офисных служащих. Такая динамика говорит о том, что мигранты становятся все более неотъемлемой частью разных секторов польской экономики.

Однако следует отметить, что миграционные процессы до сих пор тормозят увеличение трудоустройства иностранцев в Польше.

Наибольшей проблемой работодатели называют длительность и нечеткость процедур легализации. 58% опрошенных предпринимателей утверждают, что формальности, связанные с получением вида на жительство или работу, занимают слишком много времени, что нарушает процессы трудоустройства. Иногда получения такого разрешения можно ожидать даже до двух лет. Из-за таких «неопределенностей» руководство не может заранее четко спланировать работу предприятия.

Этот фактор отпугивает работодателей. Для решения проблемы они указывают на необходимость лучшего сотрудничества с агентствами по трудоустройству.

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Иностранцы из каких стран чаще всего работают в Польше

Отчет показывает, что в польских компаниях, где работают иностранцы, преобладают работники из Украины — 96% компаний, белорусы работают в 71% компаний, грузин, молдаван и армян трудоустроили 54% опрошенных предпринимателей. Все более заметна тенденция к увеличению количества иностранцев, которые приезжают в Польшу на работу из Азии и Латинской Америки. Такая ситуация показывает, насколько большие проблемы на польском рынке труда.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году количество иностранцев на польском рынке труда будет расти. Преобладают и дальше работники из Украины.

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